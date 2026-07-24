Malgré le retour de l'entraîneur à succès Gerardo Seoane, Young Boys a connu une saison à oublier. À 47 ans, le technicien explique les leçons que le club en tire.

Le premier mandat de Gerardo Seoane à Young Boys a été couronné de succès: avec le club bernois, il a remporté le titre de champion lors de chacune de ses trois saisons, et a même réalisé le doublé dès sa deuxième année. Les attentes étaient d'autant plus grandes lors de son retour, fin octobre de l'année dernière, après un peu plus de quatre ans passés en Bundesliga au Bayer Leverkusen et au Borussia Mönchengladbach. À ce moment-là, YB occupait la 5e place de la Super League, avec sept points de retard sur le leader Thoune et trois sur son premier poursuivant, Saint-Gall.

Un manque de régularité

Tout semblait donc encore possible, et les débuts de Seoane dans le championnat étaient pour le moins prometteurs. Après un match nul 0-0 contre Bâle, les Bernois ont enchaîné deux victoires écrasantes à Saint-Gall (4-1) et à domicile contre Winterthour (5-0).

Mais le revirement espéré n’a pas eu lieu. Au contraire: au final, le club n’a décroché que la 6e place – son plus mauvais classement depuis la 7e place de la saison 2012/13 et après douze classements consécutifs dans le top 3. Ainsi, pour la première fois depuis 13 ans, YB ne participera à aucune compétition européenne.

«Nous avons fait deux pas en avant, puis un en arrière, puis un en avant et deux en arrière», a déclaré Seoane lors d’un entretien avec l’agence de presse Keystone-ATS. L’un des problèmes a été le nombre trop élevé de buts encaissés (69) dû à un manque de solidité défensive.

«Cela a constitué un élément important de l’analyse des domaines dans lesquels nous devons nous améliorer», explique l’entraîneur de 47 ans. Il s’agit, quel que soit l’adversaire et quelle que soit la situation de jeu, d’être concentré à 100% et de ne pas hésiter à défendre par tous les moyens. «Dans le sport, rien ne va tout seul, c’est cette attitude que nous devons adopter. La saison dernière a été pour tous une importante leçon d’humilité.»

Manque de résilience

Les responsables ont réagi en recrutant deux défenseurs, Cédric Zesiger, de retour au club, et Isaac Schmidt, qui jouaient récemment à l’étranger et ont déjà acquis de l’expérience au sein de l’équipe nationale suisse. Ces deux joueurs devraient également renforcer le leadership au sein de l'effectif. En effet, un autre enseignement majeur tiré de cette saison décevante a été le manque de résilience.

«Nous devons faire face à cette critique», explique Seoane. Il s’agit de déterminer ce que les Bernois peuvent faire pour mieux fonctionner en tant qu’équipe et parvenir à une cohésion plus forte. Cet objectif doit être atteint grâce à l’entraînement, à des événements d’équipe, à des discussions, ainsi qu’aux arrivées et aux départs. Il faut parfois modifier la hiérarchie au sein de l’équipe.

D'autres départs sont possibles

Seoane a-t-il encore des souhaits concernant de nouveaux renforts? «Cela dépendra de l’éventualité d’un départ important. Nous avons deux ou trois joueurs qui, en raison de leur potentiel, intéressent des équipes étrangères. Dans ce cas, nous devrions éventuellement réagir à nouveau.» Mais il s’agit avant tout de trouver des solutions pour les joueurs dont on peut prévoir qu’ils ne joueront que peu, voire pas du tout. «Il est important d’être juste envers ces joueurs.»

Car Seoane voit également des avantages au fait qu'YB ne participe pas aux compétitions européennes la saison prochaine. «En théorie, c’est une meilleure situation de départ pour le championnat.» Si l’on doit moins faire tourner l’effectif, «on finit par être plus solide dans les schémas de jeu. D’un autre côté, la Coupe d’Europe est non seulement extrêmement importante sur le plan financier, mais aussi pour le développement des joueurs.»

Quoi qu’il en soit, les Bernois souhaitent retrouver leur niveau d’antan. Qu’est-ce qui rend Seoane le plus optimiste quant à la réussite de cet objectif? «La saison dernière a laissé des traces chez nous, c’est clair. J’espère que tout le monde est désormais extrêmement motivé et déterminé à replacer YB là où nous avons le sentiment d’avoir notre place: en fonctionnant comme une équipe. Car nous avons des joueurs dotés d’un grand potentiel.» Seoane a en tous cas déjà prouvé qu’il était capable de mener des équipes vers le succès.

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