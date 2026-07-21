De retour au club, Jonas Omlin souhaite contribuer à remettre le FC Bâle sur les rails. Les difficultés des Rhénans ont marqué le gardien de but, qui souhaite désormais transmettre son expérience.

Jonas Omlin est quelqu'un qui ne tourne pas autour du pot. «Je ne suis pas du genre à me cacher, à me contenter de faire mon boulot sans plus», déclare-t-il lors d'un entretien avec l'agence de presse Keystone-ATS. «Quand je choisis un club, il peut compter sur mon engagement total, et ce dans tous les domaines», précise le joueur de 32 ans.

Omlin est revenu en Suisse après six ans passés à l'étranger. En 2020, il a quitté le FC Bâle pour rejoindre Montpellier, en France. Au sein du club de Ligue 1, il a convaincu par ses solides performances. En 2023, il a rejoint le Borussia Mönchengladbach, en Bundesliga, où il a été nommé capitaine de l’équipe dès sa première saison, ce qui en dit long sur sa personnalité.

Tirer les leçons des revers

Après seulement deux matches, il s’est toutefois blessé à l’épaule, a dû subir une opération et a été indisponible jusqu’à fin mars 2024. Par la suite, il a continué à être en proie à des blessures, notamment au début de la saison 2024/25. Il a alors perdu sa place de titulaire. En janvier de cette année, Mönchengladbach l’a prêté au Bayer Leverkusen, mais il n’a pas non plus été aligné chez les «Werkself». Il n’a disputé aucun match durant toute la saison dernière.

Mais se plaindre n’est pas dans les habitudes d’Omlin. Il a plutôt fait appel à des spécialistes de la récupération et de la nutrition. Ce faisant, il s’est également penché sur la question des compléments alimentaires. «J’ai essayé de tirer le maximum de tout ce processus en ce qui concerne mon corps», raconte-t-il. «C’était intense, mais très passionnant. J’ai rencontré de nouvelles personnes qui m’ont énormément aidé et m’ont apporté quelque chose pour toute la vie. Mes enfants profiteront eux aussi de ces expériences. Avec le recul, je recommanderais à tous les footballeurs de s’intéresser de très près à ce sujet. Je me sens désormais beaucoup mieux: quand je me lève le matin après des séances intensives, je sais ce qui me fait du bien.»

Tirer le meilleur de chaque journée

Aussi privilégié qu’Omlin soit en tant que footballeur, il s’est un jour exprimé sur les aspects négatifs de ce sport dans la série documentaire «The Pressure Game», affirmant notamment que beaucoup de choses dans le football n’étaient pas «cool». D’où la question: ne s’est-il jamais interrogé sur le sens de tout cela pendant les moments difficiles? «Non, pas du tout en fait. Je suis quelqu’un qui ne se projette ni trop dans le passé ni trop dans l’avenir, mais qui essaie de tirer le meilleur parti de chaque journée. Beaucoup ont dit que tout ce qui m’était arrivé n'était pas agréable, mais pour moi, cela faisait partie du parcours, et j’en ai tiré les bonnes leçons.»

Omlin a également fait une déclaration intéressante dans la série documentaire: «Dès que je quitte le terrain, je suis du genre à profiter de la vie. Cela entre souvent en conflit avec le football.» Aujourd’hui, il ajoute à ce sujet: «Je nuancerais un peu cette déclaration aujourd’hui, car je m’investis davantage dans mon métier qu’auparavant. C’est devenu plus intense. Mais il faut tout de même trouver un certain équilibre – dans la vie en général. Ce qui est toujours très important pour moi, c’est de garder une attitude positive. Je ne suis pas partisan de se focaliser à outrance sur une seule chose et de ne plus avoir d’yeux que pour elle.»

C’est cette attitude qui a également aidé Omlin à surmonter cette période difficile. Il fait désormais preuve d’encore plus de professionnalisme et souhaite contribuer à remettre le FC Bâle sur les rails après une saison décevante, sans titre et avec une 5e place au classement en championnat. Le moment de son retour en Suisse n’aurait pas pu mieux tomber, puisque son fils aîné entre à la maternelle.

Bâle, dans un contexte différent

Bien qu’Omlin ait grandi en Suisse centrale, son arrivée au FCB est pour lui comme un retour aux sources. Il réside toutefois à Lucerne, car c’est là que se situera le centre de sa vie une fois sa carrière de footballeur terminée. À Bâle, il a signé un contrat jusqu’en 2029, et ses premières impressions sont positives: «L’ambiance au sein de l’équipe est très bonne. Nous n’avons pas de divas qui sortent du rang.»

Que pense-t-il de l’entraîneur Stephan Lichtsteiner, dont l’arrivée n’a pas encore eu l’effet escompté? «On voit clairement qu’il a joué au football à haut niveau et qu’il a remporté de nombreux succès. Il peut notamment partager ces expériences avec les jeunes joueurs. Il est très engagé – tout comme l’ensemble du staff.»

Pour Omlin, les exigences élevées du FCB font partie du jeu. Il souligne toutefois que les moyens ne sont plus les mêmes qu’à l’époque où Bâle se qualifiait régulièrement d’emblée pour la phase de groupes de la Ligue des champions. En raison de ce manque de moyens financiers, il faut désormais miser davantage sur les jeunes talents. «C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles je suis revenu: pour transmettre mon expérience. De plus, Thoune a montré tout ce qu’il est possible de réaliser grâce à un bon collectif, une bonne ambiance ainsi que le calme et l’équilibre nécessaires au sein du club.»

Omlin souhaite y apporter sa contribution, d’autant plus qu’il n’a encore jamais remporté de titre de champion au cours de sa carrière. Si nécessaire, il n’hésitera pas à dire les choses telles qu’elles sont.