Young Boys a annoncé samedi l'engagement de Kaly Sène. L'attaquant de 25 ans a signé un contrat de quatre ans avec l'équipe de Super League

Pour Kaly Sène, il s'agit d'un retour dans le championnat de Suisse. Le Sénégalais a déjà joué pour Bâle, Grasshopper et le Lausanne-Sport. Lors de ses 110 matches en première division helvète, il a déjà marqué 32 buts. Après son départ de Lausanne à l'été 2025, il a évolué avec Middlesbrough en deuxième division anglaise, où il a inscrit deux buts en 28 rencontres.

«Kaly Sène rendra notre attaque encore plus difficile à anticiper. Il est extrêmement rapide et attaque constamment en profondeur», se réjouit Christoph Spycher, directeur sportif d'YB, à propos de sa nouvelle recrue.