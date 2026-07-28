L’Association suisse de football a reconnu lundi qu’un penalty aurait dû être accordé au FC Sion dimanche lors de sa défaite (4-2) sur le terrain des Young Boys, sans toutefois remettre en cause la non-intervention du VAR. Des explications qui ont fait réagir le club valaisan.

Dimanche au Wankorf, alors que l’on jouait la 54e minute de jeu et que le score affichait 2-1 en faveur des Bernois, le Sédunois Winsley Boteli s’est écroulé dans la surface de réparation adverse après avoir été retenu par le défenseur Cédric Zesiger. Immédiatement, l’arbitre principal Anojen Kanagasingam a fait signe de continuer de jouer, sans que le VAR ne désavoue la décision de ce dernier par la suite. Une séquence qui a suscité de nombreuses réactions.

L’Association suisse de football, qui souhaite davantage communiquer sur les situations litigieuses cette saison, est revenu sur cette action dans un communiqué publié lundi en fin de journée. Elle a ainsi reconnu que «la solution la plus claire d'un point de vue technique est le penalty.»

L’organe faîtier du ballon rond dans le pays a néanmoins justifié la non-intervention de l’assitance vidéo. «Le VAR est pleinement conscient de la situation et la décrit de manière très pertinente. Comme il ne s’agissait pas, selon la description du VAR, d’une erreur manifeste et évidente de l’arbitre, celui-ci a eu raison de ne pas intervenir», peut-on lire. «L’attaquant du FC Sion a exagéré le contact et s’est laissé tomber trop facilement, car le ballon n’était plus à sa portée. Le VAR a communiqué de manière claire et efficace.»

Ces explications n’ont toutefois pas été du goût du FC Sion, qui a réagi dans les colonnes du Blick par l’entremise de son directeur sportif Barthélémy Constantin. Ce dernier a pointé «un dysfonctionnement majeur dans le traitement de certaines équipes par l'arbitrage suisse et ce depuis plusieurs années.»

«Le nouveau championnat reprend et les mêmes situations se reproduisent, toujours au détriment des mêmes clubs. Les erreurs sont reconnues, mais ne sont jamais réellement corrigées. Elles ne donnent lieu à aucune mesure appropriée. Il n'y a ni véritable conséquence, ni amélioration. L'injustice perdure», a ajouté le dirigeant valaisan.

Le penalty contre Servette jugé «correct»

La faute non-sifflée sur Boteli n’est pas la seule scène qui a fait parler ce week-end et pour laquelle l’ASF a fourni une justification. Le penalty accordé au FC Bâle face au Servette FC (1-0) samedi suite à une faute de Houboulang Mendes a également fait l’objet d’une clarification.

«La décision de l'arbitre est correcte. Le VAR (Video Assistant Referee) a correctement vérifié tous les critères. La communication entre le VAR et l'arbitre a été claire et efficace», a indiqué la fédération.