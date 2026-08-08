A la Tuilière, le LS va devoir contenir la puissance de feu des Bernois qui restent sur un 6-0 infligé à Thoune après avoir battu Sion 4-2. La défense vaudoise devra contenir les envies de Samuel Essende. L'attaquant originaire de RDC en est déjà à quatre buts. Attention également à l'ancien Lausannois Alvyn Sanches comme détonateur.

Après un nul contre GC, les Vaudois ont obtenu un succès sur le tard à Bâle et ils auront à coeur de poursuivre sur cette dynamique positive.

Pour les Genevois, il s'agit de signer un premier succès après deux revers d'entrée. L'attaque des Grenat n'a trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise et pourrait trouver en GC un adversaire propice à un beau feu d'artifice. Les Sauterelles ont été battues 4-1 par Lugano lors de la dernière journée.