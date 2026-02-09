Après la victoire face au FC Thoune, l’entraîneur du FC Bâle a choisi la confrontation avec certains journalistes en conférence de presse. Il déplore un manque de respect et critique la couverture médiatique autour du club.

Stephan Lichtsteiner a haussé le ton face aux journalistes lors de sa conférence de presse.

«Toi, tu me manques de respect» Lichtsteiner règle ses comptes avec les journalistes

Le FC Bâle a de quoi se réjouir. Face à Thoune, le club aux 21 titres de champion de Suisse s’est imposé 4-2 avec la manière au Parc Saint-Jacques. Il s’agit de la prestation la plus convaincante des Rhénans depuis le début de la saison. «L’équipe a parfaitement appliqué le plan», s’est félicité l’entraîneur Stephan Lichtsteiner après la rencontre.

Lors de la conférence de presse, Stephan Lichtsteiner est interrogé sur l’atmosphère qui règne au sein du club. Un journaliste lui demande si celle-ci s’est améliorée après la victoire contre le champion en titre, alors que l’entraîneur avait auparavant évoqué «une ambiance négative» au sein du FC Bâle.

Lichtsteiner rétorque : «Je ne sais pas. C’est à vous de me le dire. Beaucoup de choses viennent de votre côté.» L’ancien capitaine de l’équipe de Suisse déplore la couverture médiatique négative et estime que le respect fait défaut.

Beaucoup d’investissement, peu de retour

«J’ai du respect pour vous, je suis ponctuel et j’essaie de faire les choses correctement, tout en prenant beaucoup de temps pour des discussions individuelles.» Lichtsteiner qualifie la couverture médiatique de «maigre» et estime qu’elle vise à «faire entrer de la négativité dans ce club». Si cela ne lui pose aucun problème à titre personnel, il considère en revanche que «le club et les jeunes joueurs ne méritent pas cela».

L’entraîneur bâlois s’adresse ensuite directement à l’un des journalistes : «Toi en particulier, par ta manière d’écrire, tu apportes beaucoup d’agitation au sein du club. Et tu me manques également de respect en ne tenant pas les accords que nous avons passés. À l’avenir, je veux que cela change. Je voulais simplement te le dire.»

D’abord la Coupe, puis le choc face au Barça

Aussitôt dit, aussitôt fait : Lichtsteiner choisit la manière forte et règle ses comptes en public, manifestement dans le but de protéger le club et ses joueurs.

Ses hommes se rendront samedi prochain dans le Jura pour disputer un match de Coupe, à seulement un jour du prestigieux match amical face au FC Barcelone. Ils y affronteront le FC Courtételle, entraîné jusqu’à cet été par l’ancien joueur du FC Bâle François Marque.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).