Trois sur trois pour le FC Lugano. Les Tessinois ont battu 5-0 le FC Zurich dimanche et comptent trois succès en autant de rencontres en ce début de saison de Super League.

A la faveur de ce net succès et du match nul d'YB hier contre Lausanne (2-2), les Luganais s'installent seuls en tête du classement en attendant le résultat de Saint-Gall, qui pourrait les imiter, contre Lucerne (dimanche à 16h30). Les «Bianconeri» ont déjà inscrit onze buts pour n'en encaisser que deux. Un départ impressionnant, marqué par deux succès dans leur nouveau stade.

L'Allemand Kevin Behrens a inscrit un doublé (16e et 34e) pour offrir un départ idéal aux siens. De retour des vestiaires, Renato Steffen (52e), Daniel Dos Santos (79e) et Dereck Moncada (89e) ont salé l'addition face à des Zurichois en perdition.

Un tel départ en fanfare n'était plus arrivé pour Lugano depuis la saison 2024/25. En prenant en compte la fin de saison dernière, les hommes de Mattia Croci-Torti ont remporté sept de leurs neuf derniers matches de Super League.