Comme lors de la Coupe du monde, plusieurs nouvelles règles seront appliquées en Super League cette saison. Les changements les plus marquants concernent le temps perdu sur les coups de pied arrêtés.

Lors des remises en jeu et des dégagements, les arbitres indiquent désormais un compte à rebours de 5 secondes. Si ce délai est dépassé, l'adversaire obtient la remise en jeu ou un corner. De plus, les joueurs remplacés doivent quitter le terrain dans les dix secondes; dans le cas contraire, le remplaçant ne pourra entrer en jeu qu’après une minute et à la prochaine interruption de jeu.

Toujours afin de favoriser la fluidité du jeu, les joueurs qui reçoivent des soins sur la pelouse ou qui provoquent une interruption du jeu en raison d’une blessure doivent en principe rester hors du terrain pendant au moins une minute avant de pouvoir y revenir.

Une autre modification importante concerne la VAR. Celle-ci peut désormais intervenir non seulement en cas de but, de penalty ou de carton rouge direct, mais aussi lorsqu’un joueur reçoit à tort un deuxième carton jaune. Ou en cas de «confusion entre les joueurs», comme dans le cas de Breel Embolo face à l'Argentine au Mondial, lorsqu'un carton jaune – ou rouge – est infligé au mauvais joueur.

Un corner accordé à tort peut désormais être annulé par la VAR, à condition que la correction soit effectuée immédiatement et sans retarder le match. Se couvrir la bouche de la main en s'exprimant de manière provocante, moqueuse ou incitative sera désormais sanctionné par un carton rouge en Super League.

En revanche, les «pauses fraîcheur», qui ont fait l'objet de nombreuses discussions lors de la Coupe du monde 2026, ne sont pas adoptées. En Suisse, les pauses pour s’hydrater restent possibles comme auparavant, mais ne seront ordonnées qu'en cas de conditions météorologiques appropriées et après accord des équipes concernées.

Infantino sur les «pauses fraîcheur» :