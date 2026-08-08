Le Lausanne-Sport a arraché le match nul 2-2 face à un Young Boys réduit à 10 à la Tuillière lors de la 3e journée de Super League samedi. Les Vaudois n'ont toujours pas connu la défaite cette saison.

Après un début de championnat en fanfare ponctué de 10 buts inscrits en deux rencontres (4-2 contre Sion puis 6-0 face à Thoune), YB a vu sa domination contrariée par un LS qui a su museler les offensives bernoises en première mi-temps. Les hommes de Gerardo Seoane ont finalement pris les commandes de la rencontre à la 49e, lorsque le capitaine Cédric Zesiger a ouvert la marque de la tête sur un corner botté par Alvyn Sanches.

Alors qu'YB semblait avoir fait le plus dur, la rencontre a pris une autre tournure avec l'expulsion directe d'Edimilson Fernandes pour une semelle sur Karim Sow à la 58e. Malgré cet avantage numérique, c'est Dominik Pech, entré en jeu sept minutes auparavant, qui a pris de vitesse la défense vaudoise pour inscrire le 2-0 à la 75e.

Les protégés de Luka Elsner ont réduit la marque deux minutes plus tard grâce à une frappe imparable de Florent Mollet, déjà buteur lors du succès à Bâle il y a une semaine (1-0), avant que Nathan Butler-Oyedeji ne parvienne à égaliser à la 89e sur une réussite magnifique. Ils auraient même pu prétendre à mieux si Omar Janneh avait réussi son face-à-face contre le portier bernois Marvin Keller dans le temps additionnel.

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