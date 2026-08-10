00:31

Super League Scène lunaire à St-Gall : il est expulsé suite à un carton jaune... inexistant !

Pour sa première apparition en Super League, Daniel Mikołajewski a vécu une drôle de mésaventure dimanche à St-Gall. L’attaquant du FC Lucerne a été expulsé en fin de match pour un second carton jaune alors qu’il n’a jamais reçu un premier avertissement ! Fort heureusement, l’arbitre Alessandro Dudic a rapidement reconnu son erreur et est revenu sur sa décision, s’excusant ensuite auprès du buteur polonais qui a pu terminer le match.