En battant GC 2-1 samedi, Servette a obtenu son premier succès de la saison en Super League. Le Lausanne-Sport est lui toujours invaincu, alors que Sion a gagné dans le temps additionnel dimanche.

Pour venir à bout de GC, Servette a profité de l'expulsion du Zurichois Imourane Hassane à la 59e avant de faire la différence. La nouvelle recrue Mathis Lambourde a permis aux siens d'engranger une première victoire dans ce championnat, grâce à son premier but sous le maillot grenat.

Après une reprise difficile marquée par deux revers, ce 15e match de rang sans défaite face aux Sauterelles va faire du bien à la troupe de Jocelyn Gourvennec. Les Servettiens avaient souffert d'un cruel manque d'idées et de réalisme devant le but lors des deux premières rencontres.

04:28 Servette – GC 2-1 Super League | 3ème journée | Saison 26/27

Sion à l'arraché

Le FC Sion a lui aussi peiné, mais a arraché son deuxième succès de la saison en championnat en gagnant 3-2 contre Vaduz dans les arrêts de jeu.

Menés 1-0 puis 2-1, les Sédunois s'en sont d'abord remis à leur serial buteur. Le quatrième but de Winsley Boteli en cinq matches toutes compétitions confondues en ce début de saison a permis aux Valaisans d'égaliser à la 83e.

Largement dominateur en seconde période, Sion a été récompensé par une réussite de Franck Surdez à la... 94e. Avec six points en trois rencontres, les hommes de Didier Tholot occupent la troisième place du classement.

06:45 Sion – Vaduz 3-2 Super League | 3ème journée | Saison 26/27

Le LS invaincu

Le Lausanne-Sport aurait lui aussi pu s'imposer dans les dernières minutes si Omar Janneh avait remporté son face à face avec le gardien de Young Boys Marvin Keller, mais les Vaudois ont finalement accroché les Bernois 2-2. Le LS n'a toujours pas connu la défaite en championnat sous la direction de son nouvel entraîneur Luka Elsner.

Alors qu'YB menait au score, la rencontre a pris une autre tournure avec l'expulsion directe d'Edimilson Fernandes pour une semelle sur Karim Sow à la 58e.

Menés 2-0, les Vaudois ont réduit la marque grâce à une nouvelle réussite de Florent Mollet, déjà buteur lors du succès à Bâle il y a une semaine (1-0), avant que Nathan Butler-Oyedeji ne parvienne à égaliser à la 89e.

04:55 Lausanne-Sport – YB 2-2 Super League | 3ème journée | Saison 26/27

Lugano seul en tête

Ces deux points perdus par YB font les affaires de Lugano, vainqueur 5-0 du FC Zurich dimanche. Les Tessinois comptent trois succès en autant de rencontres en ce début de saison et sont en tête du classement.

Les «Bianconeri» ont déjà inscrit onze buts pour n'en encaisser que deux. Un départ impressionnant, marqué par deux succès dans leur nouveau stade.

09:53 St-Gall – Lucerne 2-2 Super League | 3ème journée | Saison 26/27

Dans les autres rencontres du week-end, Bâle a dominé Thoune 4-2 grâce notamment à un doublé de sa recrue estivale Asane Sow en première mi-temps et un but de Xherdan Shaqiri. Saint-Gall a lui perdu ses premiers points après son nul 2-2 contre Lucerne.