Sion veut relever la tête après sa défaite inaugurale à Berne (4-2) le week-end dernier. Les Valaisans affrontent Lucerne à domicile dans le cadre de la 2e journée de Super League dimanche (16h30).

Trois jours après avoir corrigé Borisov 4-0 en qualifications de Conference League, les hommes de Didier Tholot accueillent à Tourbillon Lucerne et son nouveau coach Udo Portmann. Les Sédunois restent sur trois matches nuls contre le FCL, qu'ils n'ont plus battu depuis novembre 2024.

Dans les autres rencontres de la journée, St-Gall se rend à Vaduz (14h) pour oublier sa déroute face au Benfica Lisbonne jeudi (5-0), tandis que Lugano tentera de rallonger sa série d'invincibilité depuis la reprise (trois victoires, dont deux en qualifications pour la Conference League) contre GC à Zurich (16h30).