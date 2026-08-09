La 3e journée de Super League se termine dimanche avec quatre matches. Seul Romand en lice, Sion reçoit Vaduz.

Opération trois points pour les Valaisans face à des Liechtensteinois bredouilles après les deux premières journées. Mais les Sédunois doivent digérer leur voyage européen en Arménie et leur nul 2-2 jeudi.

Par chance, les Valaisans affrontent une équipe de Vaduz elle aussi engagée en Coupe d'Europe et qui a dû se déplacer en Finalnde. Les joueurs de Didier Tholot ont quand même l'avantage vu que Vaduz a perdu ses deux premiers matches pour son retour en Super League.

Bâle et les leaders également en action

Les trois autres rencontres verront Bâle recevoir le champion Thoune et les deux autres leaders Lugano et St-Gall accueillir respectivement Zurich et Lucerne.