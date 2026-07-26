Lugano et St-Gall tiennent la forme en ce début de saison. Après leurs succès respectifs sur le plan européen cette semaine, les deux clubs se sont imposés dimanche lors de la reprise de Super League.

Trois jours après sa probante victoire face au Benfica Lisbonne lors des qualifications pour l'Europa League (2-1), St-Gall a battu le FC Zurich sur le même score au Kybunpark. Après une première mi-temps fermée, ce sont pourtant les Zurichois qui ont ouvert la marque grâce à Umeh Emmanuel (50e).

Mais les Brodeurs ont renversé la situation en quatre minutes suite aux réussites de Lukas Görtler (70e) et Andrin Hunziker (74e). Vainqueurs de la Coupe de Suisse et deuxièmes du dernier championnat, les joueurs d'Enrico Maassen confirment qu'il faudra compter sur eux dans la course au titre cette saison.

Lugano s'en tire grâce aux balles arrêtées

Pour son premier match dans l'élite, Vaduz s'est incliné 2-1 à Lugano. La défense du néo-promu a rapidement montré ses limites. Tant Antonios Papadopoulos (29e) que Lukas Mai (37e) ont tiré parti des largesses du marquage liechtensteinois pour trouver le chemin des filets, à chaque fois sur coups de pied arrêtés.

Lutfi Dalipi a réduit la marque à la 71e, sans conséquence pour les protégés de Mattia Croci-Torti. Victorieux face à Dukagjini en qualifications pour la Conference League (1-0), les Tessinois peuvent rêver d'un meilleur destin que l'an dernier, où ils n'avaient remporté que deux de leurs neuf premières sorties officielles de la saison.