Servette s'est à nouveau incliné lors de la 2e journée de Super League samedi face au FC Zurich (2-1). A Bâle, Lausanne a obtenu son premier succès grâce à Florent Mollet dans les arrêts de jeu (1-0).

Morgan Poaty (droite) et le LS ont obtenu leur premier succès de la saison à Bâle.

Servette repart avec des regrets du Letzigrund. Malgré six tirs cadrés, les Genevois ont concédé une nouvelle défaite et restent à zéro point.

Bien en place et malgré plusieurs occasions, le SFC a concédé l'ouverture du score sur une erreur de son gardien Edvinas Gertmonas. Le portier grenat s'est transpercé sur un coup-franc pourtant à sa portée tiré par le Zurichois Valon Berisha à la 35e.

Mathis Lambourde a sonné la révolte des hommes de Jocelyn Gourvennec en deuxième période, avec notamment deux frappes (56e/58e) captées par le dernier rempart du FCZ Heinz Lindner. Mais sans ses atouts offensifs Junior Kadile et Thomas Lopes, encore convalescents, Servette n'est pas parvenu à concrétiser sa domination et a fini par se faire surprendre par Mohamed Bangoura à la 79e sur le 2-0.

Dans le temps additionnel, Tiemoko Ouattara a permis aux hommes de Gourvennec de ne pas rentrer de Zurich en étant la seule équipe de Super League sans avoir marqué cette saison.

05:25 Zurich – Servette 2-1 Super League | 2ème journée | Saison 26/27

Florent Mollet sauve le LS

Lausanne-Sport et Bâle ont livré une belle prestation défensive au Parc St-Jacques. En effet, il aura fallu attendre la 75e pour voir un premier tir cadré, et la 82e pour qu'Asane Sow ne se procure la première véritable occasion, captée par le gardien lausannois Melvin Mastil.

Les Vaudois ont éprouvé de grandes difficultés à se montrer dangereux, malgré une possession de balle équilibrée entre les deux équipes. Mais à la 90e, Florent Mollet a néanmoins trouvé la faille de Jonas Omlin d'une frappe puissante à l'orée de la surface de réparation. Le milieu de terrain offre ainsi la première victoire de la saison au LS et à son entraîneur Luka Elsner.