Super League
Le Lausanne-Sport attire l’un des grands espoirs du PSG
𝗧𝗛𝗢𝗠𝗔𝗦 𝗖𝗢𝗥𝗗𝗜𝗘𝗥 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗔𝗨𝗦𝗔𝗡𝗡𝗢𝗜𝗦💙🤍— FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) July 31, 2026
Le latéral gauche français rejoint le FC Lausanne-Sport et s'engage avec le club jusqu'en juin 2029.
Bienvenue à Lausanne, Thomas!#yapasplusfort #allezlausanne pic.twitter.com/uZspg6UvVP
Le Lausanne-Sport a annoncé vendredi l'arrivée de Thomas Cordier en provenance du PSG, où il était en fin de contrat.
Le latéral gauche s'est engagé pour trois ans, soit jusqu'en juin 2029, avec le club de Super League. Âgé de 20 ans et nommé capitaine à plusieurs reprises, il a notamment remporté deux championnats de France M19 et a participé à l'UEFA Youth League avec le club parisien, où il a été formé.
En fin de saison dernière, il avait été convoqué pour disputer deux rencontres de Ligue 1 avec l'équipe première, sans faire toutefois son apparition sur le terrain.