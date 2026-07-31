Le Lausanne-Sport a annoncé vendredi l'arrivée de Thomas Cordier en provenance du PSG, où il était en fin de contrat.

𝗧𝗛𝗢𝗠𝗔𝗦 𝗖𝗢𝗥𝗗𝗜𝗘𝗥 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗔𝗨𝗦𝗔𝗡𝗡𝗢𝗜𝗦💙🤍 Le latéral gauche français rejoint le FC Lausanne-Sport et s'engage avec le club jusqu'en juin 2029. Bienvenue à Lausanne, Thomas! #yapasplusfort #allezlausanne pic.twitter.com/uZspg6UvVP

Le latéral gauche s'est engagé pour trois ans, soit jusqu'en juin 2029, avec le club de Super League. Âgé de 20 ans et nommé capitaine à plusieurs reprises, il a notamment remporté deux championnats de France M19 et a participé à l'UEFA Youth League avec le club parisien, où il a été formé.

En fin de saison dernière, il avait été convoqué pour disputer deux rencontres de Ligue 1 avec l'équipe première, sans faire toutefois son apparition sur le terrain.