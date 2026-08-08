Servette tient son premier succès de la saison en Super League. Face à un GC qui a évolué à dix lors de la dernière demi-heure, les Grenat se sont imposés 2-1 lors de la 3e journée samedi au Stade de Genève.

La rencontre a basculé du côté du SFC avec l'expulsion du Zurichois Imourane Hassane à la 59e à la suite d'un deuxième avertissement. Mathis Lambourde a permis aux siens d'engranger une première victoire dans ce championnat, grâce à son but génial de la 75e, alors qu'il n'était entré en jeu que trois minutes auparavant.

Auteurs de neuf tirs cadrés sur la partie, les Genevois ont tenté sans succès d'alourdir le score en fin de rencontre. Après une reprise difficile marquée par deux revers, ce 15e match de rang sans défaite face aux Sauterelles va faire du bien à la troupe de Jocelyn Gourvennec.

En première période, Servette n'a pourtant pas débuté la partie sous les meilleurs auspices. Abandonné par la défense grenat, Amir Abrashi ne s'est pas fait prier pour marquer le 1-0 à la 12e. Il s'agit du premier but du milieu de terrain depuis son retour à GC en 2021, soit plus de 130 rencontres. Samuel Mraz a égalisé de la tête à la demi-heure de jeu, profitant d'un ballon relâché par le portier de GC Justin Hammel.