Le FC Sion a arraché un succès 3-2 face au néo-promu Vaduz, dimanche à Tourbillon. Menés à deux reprises, les Valaisans ont renversé la rencontre pour s'imposer grâce à un but dans le temps additionnel.

Mené 1-0 puis 2-1, Sion a trouvé les ressources pour s'offrir une deuxième victoire en Super League cette saison. Le quatrième but de Winsley Boteli en cinq matches toutes compétitions confondues en ce début de saison a d'abord permis aux Valaisans d'égaliser à la 83e.

Largement dominateurs en seconde période, les Sédunois ont été récompensés par une réussite de Franck Surdez à la... 94e. Avec six points en trois rencontres, ils occupent la troisième place du classement.

Les hommes de Didier Tholot s'étaient toutefois laissé surprendre moins de cinq minutes après le coup d'envoi. Anthony Racioppi a été devancé par Marcel Monsberger sur un ballon aérien, avant que Julian Stark ne pousse le ballon au fond pour ouvrir le score (5e).

Du laxisme à la récompense

La première égalisation de Donat Rrudhani (21e) n'a pas permis à Sion de lancer son match. Les Sédunois ont à nouveau fait preuve de laxisme sur le 2-1 de Monsberger, trop seul pour placer une tête imparable (36e).

Dominateurs en seconde période, Numa Lavanchy et ses coéquipiers ont fini par faire plier le club de la Principauté. Ils retrouveront leur pelouse dès jeudi avec un match retour décisif pour l'Europe contre le FC Noah.

Dans les autres rencontres débutées à 16h30, Bâle a dominé Thoune 4-2 grâce notamment à un doublé de sa recrue estivale Asane Sow en première mi-temps et un but de Xherdan Shaqiri. Saint-Gall a lui laissé Lugano seul en tête du classement après son nul 2-2 contre Lucerne.