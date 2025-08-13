  1. Clients Privés
Football Supercoupe d'Europe: le PSG favori contre Tottenham

ATS

13.8.2025 - 04:00

Ousmane Dembélé espère mener le PSG à un nouveau succès
Ousmane Dembélé espère mener le PSG à un nouveau succès
ATS

La Supercoupe d'Europe couronnera cette année un vainqueur inédit. Le Paris Saint-Germain et Tottenham, qui s'affrontent ce soir à Udine (21h00), espèrent ainsi étoffer leur palmarès.

Keystone-SDA

13.08.2025, 04:00

Le PSG a brisé son plafond de verre au printemps avec la conquête de la Ligue des champions. Le club financé par le Qatar partira favori contre Tottenham, vainqueur de l'Europa League. Lors de son parcours printanier, l'équipe de Luis Enrique avait successivement éliminé Manchester City, Liverpool, Aston Villa et Arsenal avant de laminer l'Inter Milan 5-0 en finale.

Polémique

Les Français ont toutefois échoué (3-0) contre une autre formation anglaise, Chelsea en l'occurrence, lors de la finale du Mondial des clubs. L'effectif parisien n'a quasiment pas bougé depuis la saison dernière, même si une polémique a éclaté récemment avec la mise à l'écart du gardien Gianluigi Donnarumma, pourtant décisif en Ligue des champions. L'Italien devrait quitter prochainement le PSG, sans doute pour un club anglais. L'arrivée de Lucas Chevalier a été le détonateur de cette nouvelle affaire.

Les champions de France miseront sur leur efficacité offensive notamment incarnée par Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Leur collectif bien huilé et la cohésion dont ils font preuve depuis un an leur offre de sérieuses garanties.

Du nouveau à Tottenham

En face, Tottenham entame une nouvelle ère. Malgré le succès conquis en Europa League, le manager Ange Postecoglu a été remercié et remplacé par le Danois Thomas Frank, qui avait effectué un excellent travail avec Brentford.

Le Sud-Coréen Heung-Min Son s'en est lui aussi allé après dix saisons. Les Spurs ont notamment recruté le Ghanéen Mohammed Kudus et le Portugais Joao Palhinha pour tenter de redonner une nouvelle assise à une équipe qui avait cruellement déçu la saison dernière en terminant 17e de Premier League.

En cas de match nul au terme du temps réglementaire, il n'y aura pas de prolongations. Les deux équipes se départageraient alors lors d'une séance de tirs au but.

