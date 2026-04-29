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Violent coup de poing Suspension XXL pour le gardien «boxeur» de Saragosse !

ATS

29.4.2026 - 20:05

La Fédération espagnole de football a suspendu mercredi pour 13 matches le gardien de Saragosse (D2) Esteban Andrada. Celui-ci avait donné un coup de poing au visage d'un joueur de Huesca après avoir été exclu.

En vidéo, le craquage monumental du gardien de Saragosse

En vidéo, le craquage monumental du gardien de Saragosse

29.04.2026

Keystone-SDA

29.04.2026, 20:05

29.04.2026, 20:11

Selon la décision de la commission de discipline de la RFEF, Andrada a reçu une suspension de 12 matches pour le coup de poing, et d'un match supplémentaire pour son carton rouge initial, ce qui l'écartera des terrains jusqu'à la fin de la saison, alors que son équipe se bat pour le maintien en deuxième division.

L'international argentin et son club devront également régler une amende. Le joueur de 35 ans, prêté par le club mexicain de Monterrey, avait été logiquement exclu pour avoir bousculé le joueur de Huesca Javier Pulido, avant de le frapper directement au visage.

Il s'était excusé après la rencontre, en concédant que son geste, qui a fait le tour des réseaux sociaux, ne donnait pas une «bonne image» de son club, et n'était pas digne «du professionnel» qu'il est.

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