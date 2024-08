Sven-Göran Eriksson est décédé dans son pays des suites d'un cancer. L'ancien entraîneur était âgé de 76 ans. Il avait notamment dirigé l'AS Rome, Benfica Lisbonne, Lazio Rome et l'équipe d'Angleterre.

Former England manager Sven-Goran Eriksson has died at the age of 76. pic.twitter.com/hYxfSeBDvy — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 26, 2024

AFP Clara Francey

Eriksson avait annoncé en janvier être atteint d'un cancer incurable du pancréas. Les médecins lui donnaient au mieux un an à vivre. De 2001 à 2006, il avait été le premier sélectionneur étranger de l'Angleterre, qu'il avait mené en quarts de finale des Coupes du monde 2002 et 2006, ainsi qu'en quarts de finale de l'Euro 2004.

Son palmarès comme technicien était impressionnant. Il avait ainsi remporté la Coupe des Coupes en 1999 avec la Lazio et celle de l'UEFA en 1982 avec IFK Göteborg, club avec lequel il s'est fait remarquer.

Sven-Göran Eriksson a été champion dans trois pays différents. En Suède avec IFK Göteborg (1981, 1982), au Portugal avec le Benfica (1983, 1984, 1991) et en Italie avec la Lazio (2000). Il a aussi remporté la Coupe en Suède (1979, 1982) avec I`FK Göteborg, au Portugal avec Benfica (1983) et en Italie avec l'AS Rome (1986), la Sampdoria (1994) et la Lazio (1998, 2000).

Rigueur et stabilité

Si Eriksson n'a pas tiré le meilleur d'une génération douée avec les Three Lions (Gerrard, Lampard, etc), il a apporté de la stabilité et de la rigueur à la sélection. Au point de se voir souvent reprocher son manque d'audace dans le jeu et sa pusillanimité dans la gestion de son groupe.

Réputé froid et distant, il vient pourtant au secours de ses joueurs, comme Wayne Rooney, après son carton rouge en quarts de finale du Mondial 2006. «Je pense que vous, plus que moi, avez besoin de Wayne Rooney. Il est le garçon doré du football anglais, alors ne le tuez pas.»

En revanche, les tabloïds anglais, déjà à l'origine de révélations sur ses relations extra-conjugales, auront sa peau à lui. Quelques mois avant le Mondial 2006, il est piégé, comme d'autres célébrités, par un journaliste de News of the World, déguisé en cheikh. Eriksson évoque notamment avec lui son départ de son poste de sélectionneur et une possible reprise d'Aston Villa.

Il aimait les femmes

«J'aurais été limogé de toute façon après la Coupe du monde 2006 car nous n'avons pas été bons en quarts. Je peux comprendre ça. Mais je n'ai jamais accepté et compris comment News of the World a eu autant d'importance», expliqua-t-il en 2022 à SkyNews. «Ils (la Fédération) ont aussi dit que ma faiblesse était que j'aimais les femmes. Qui ne les aime pas?», avança-t-il encore.

Dans les années 2000, il a confirmé être un globe-trotter en étant sélectionneur furtif du Mexique, de la Côte d'Ivoire et des Philippines, entraînant également plusieurs clubs chinois. Quand le football lui en laissait le temps, c'est à Sunne, sa ville natale, au bord du lac Fryken, qu'Eriksson aimait se poser.

Avec les Reds

Souffrant d'un cancer à un stade avancé, il avait réalisé en mars son «rêve» d'entraîner Liverpool, club dont il était un fervent supporter, le temps d'un match de charité avec d'anciennes vedettes du club. «Maintenant, c'est arrivé et c'était un jour magnifique, dans tous les sens du terme», avait-il déclaré très ému à Anfield Road.