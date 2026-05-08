Svenja Fölmli quittera le SC Fribourg pour rejoindre le TSG Hoffenheim en Bundesliga la saison prochaine.

Svenja Fölmli quitte le SC Fribourg après cinq saisons. IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA ATS

Comme cela a été annoncé vendredi, l'attaquante de 23 ans a fait valoir une clause de résiliation après cinq années passées à Fribourg. Fölmli avait quitté Lucerne pour rejoindre l'Allemagne à l'été 2021 et a disputé 67 matches officiels au cours des cinq saisons suivantes, au cours desquelles elle a inscrit 23 buts.

L'internationale suisse n'a pas pu disputer davantage de matches lors de son passage au SC Fribourg, notamment en raison de deux ruptures du ligament croisé. À Hoffenheim, où elle a signé un contrat de trois ans, Fölmli retrouvera une coéquipière en équipe de Suisse en la personne de Naomi Luyet.