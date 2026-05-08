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Football féminin La Suissesse Svenja Fölmli change d’air en Bundeliga

ATS

8.5.2026 - 11:49

Svenja Fölmli quittera le SC Fribourg pour rejoindre le TSG Hoffenheim en Bundesliga la saison prochaine.

Svenja Fölmli quitte le SC Fribourg après cinq saisons.
Svenja Fölmli quitte le SC Fribourg après cinq saisons.
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

08.05.2026, 11:49

Comme cela a été annoncé vendredi, l'attaquante de 23 ans a fait valoir une clause de résiliation après cinq années passées à Fribourg. Fölmli avait quitté Lucerne pour rejoindre l'Allemagne à l'été 2021 et a disputé 67 matches officiels au cours des cinq saisons suivantes, au cours desquelles elle a inscrit 23 buts.

L'internationale suisse n'a pas pu disputer davantage de matches lors de son passage au SC Fribourg, notamment en raison de deux ruptures du ligament croisé. À Hoffenheim, où elle a signé un contrat de trois ans, Fölmli retrouvera une coéquipière en équipe de Suisse en la personne de Naomi Luyet.

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