Equipe de Suisse Malaise avec Noah Okafor : «S'il a un problème, qu'il téléphone...»

ATS

10.11.2025 - 16:56

Pierluigi Tami regrette la prise de parole de Noah Okafor, qui s'est récemment plaint de ne pas être sélectionné par Murat Yakin. «Ce n'était pas bon de faire cette déclaration maintenant», a déclaré le directeur des équipes nationales lundi.

Tami sur le cas Okafor : «Ce n'était pas bon de faire cette déclaration maintenant»

Pierluigi Tami regrette la prise de parole de Noah Okafor, qui s'est récemment plaint de ne pas être sélectionné par Murat Yakin. «Ce n'était pas bon de faire cette déclaration maintenant», a déclaré le directeur des équipes nationales lundi.

10.11.2025

Keystone-SDA

10.11.2025, 16:56

10.11.2025, 17:05

L'attaquant bâlois, qui n'a plus été appelé en équipe de Suisse depuis novembre 2024, a choisi de faire part de son malaise par voie de presse vendredi. «Je n'ai plus parlé à l'entraîneur depuis, ni avec Pierluigi Tami. Cela n'a aucun sens, et je peux dire que ça me rend triste», a-t-il lâché dans un entretien accordé à The Athletic.

«Je suis toujours à l'heure. Je ne suis jamais en retard. Peut-être que lorsque je ne suis pas titularisé ou que je ne joue pas, je suis un peu en colère, mais c'est la soif de réussite que ressentent tous les jeunes joueurs», a encore dit Okafor, qui a marqué deux buts depuis son arrivée à Leeds cet été.

Premier League. Noah Okafor trouve encore le chemin des filets

Premier LeagueNoah Okafor trouve encore le chemin des filets

«Humilité et patience»

La conférence de presse de Pierluigi Tami à Lausanne, où l'équipe de Suisse s'est rassemblée en vue des deux derniers matches des qualifications pour la Coupe du monde, a logiquement tourné autour du «cas Okafor», au grand regret du directeur des équipes nationales. «C'est bête que nous devions gaspiller de l'énergie et de la positivité avant deux matches très importants», a-t-il déclaré.

«Ce n'était pas bon de faire cette déclaration maintenant. Cela m'a dérangé de voir un article comme ça. Qu'est-ce que ça apporte à l'équipe ? Rien. S'il a un problème, qu'il téléphone avec l'entraîneur», a martelé le dirigeant tessinois. Et d'ajouter: «Noah doit faire preuve d'humilité et de patience.»

Qualifs Mondial 2026. La Suisse réunie à Lausanne avec toutes les cartes en main

Qualifs Mondial 2026La Suisse réunie à Lausanne avec toutes les cartes en main

Pierluigi Tami avait déclaré lors du précédent rassemblement que la «porte était toujours ouverte» pour Okafor, qui figure toujours sur la liste de piquet de Murat Yakin. «Cela signifie que je dois être disponible, mais pourquoi ne m'appelle-t-il pas pour me dire ce que je dois améliorer ?», a de son côté estimé l'ailier de 25 ans, qui dénonce une situation «incohérente».

«Tout le monde doit connaître son rôle et être satisfait de son rôle», a répliqué Pierluigi Tami, rappelant au passage qu'il y avait déjà eu «quelques problèmes avec Noah par le passé.» Il fait notamment référence à l'Euro 2024, lors duquel le Bâlois estimait mériter davantage de temps de jeu.

«Le problème est ailleurs»

«Deux critères sont retenus pour qu'un joueur soit convoqué en équipe nationale: les performances en club et l'identification aux besoins de l'entraîneur. Dans le cas de Noah, ces deux critères ne sont pas remplis», a souligné Tami.

Face aux critiques en Suisse. Noah Okafor : «Beaucoup de choses ne vont pas bien dans ce pays»

Face aux critiques en SuisseNoah Okafor : «Beaucoup de choses ne vont pas bien dans ce pays»

«Murat veut les meilleurs joueurs dans son équipe et je soutiens ses décisions à 100%. Mais il faut définir ce que sont les meilleurs joueurs. Est-ce que c'est la seule qualité footballistique ? Le problème est ailleurs», a encore dit le Tessinois.

Le directeur des équipes nationales a toutefois assuré qu'il tâcherait de résoudre le problème à l'issue de ce rassemblement. «Le futur immédiat, ce sont les deux matches contre la Suède et le Kosovo. Ensuite, je mettrai dans l'énergie pour essayer de créer un dialogue entre Murat et Noah», a-t-il conclu.

