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Mondial 2026 Tarifs de transports : il y a de l’eau dans le gaz entre la FIFA et New Jersey Transit

ATS

18.4.2026 - 07:32

La FIFA a dénoncé vendredi le prix «élevé» d'un billet aller-retour en train annoncé à 150 dollars pour le MetLife Stadium depuis New York pendant le Mondial 2026.

Heimo Schirgi et la FIFA dénoncent les tarifs prévus pour les transports autour de New York.
Heimo Schirgi et la FIFA dénoncent les tarifs prévus pour les transports autour de New York.
ats

Keystone-SDA

18.04.2026, 07:32

18.04.2026, 08:30

Ce tarif fixé «arbitrairement» aura «un effet dissuasif» sur les supporters, estime-t-elle. «Fixer arbitrairement des prix élevés et exiger que la FIFA en assume le coût est sans précédent», a expliqué dans un communiqué le directeur des opérations de la Coupe du monde, Heimo Schirgi, soulignant qu'"aucun autre organisateur d'événement mondial, de concert ou de grande manifestation sportive n'a été confronté à une telle demande».

«Le modèle tarifaire» de la régie des transports publics New Jersey Transit, qui a multiplié par dix le prix d'un billet de train pour la compétition, «aura un effet dissuasif» et «cette hausse des tarifs pousse inévitablement les supporters vers d'autres moyens de transport», a-t-il ajouté.

Le trajet entre la gare de Penn Station et le stade, d'une trentaine de kilomètres, prend environ une demi-heure. La nouvelle gouverneure démocrate de l'Etat du New Jersey, Mikie Sherrill, affirme que la FIFA, qui projette d'engranger 11 milliards de dollars liés au Mondial, «devrait prendre en charge les frais de transport de ses supporters».

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Revenus, et non pas bénéfices

«La FIFA devrait générer environ 11 milliards de dollars de revenus, et non de bénéfices comme l'affirme à tort la Gouverneure,» a poursuivi M. Schirgi, soulignant que l'instance mondiale était une «organisation à but non lucratif» et que les revenus de la Coupe du monde «sont réinvestis dans le développement du football, en particulier pour les jeunes et les femmes, partout dans le monde.»

Avec son communiqué, la FIFA a publié un «échantillon» des prix des billets de train ou de métro dans d'autres villes-hôtes, affichés de 1,25 à 15 dollars. Mais dans certaines villes, comme Atlanta ou Philadelphie, le stade est proche du centre-ville.

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