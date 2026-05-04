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Une enquête ouverte Tension à Santos : Neymar a-t-il insulté et giflé le fils de Robinho ?

Nicolas Larchevêque

4.5.2026

Le club brésilien de Santos a annoncé lundi avoir ouvert une enquête interne sur une altercation entre Neymar et le fils de l'ancien attaquant Robinho durant une séance d'entraînement.

Neymar est dans la tourmente à Santos selon plusieurs médias.
Neymar est dans la tourmente à Santos selon plusieurs médias.
KEYSTONE

Agence France-Presse

04.05.2026, 23:46

Selon la presse locale, Neymar a peu apprécié de se faire dribbler par Robinho Junior, espoir de 18 ans, lors de l'entraînement de dimanche. D'après plusieurs médias brésiliens, Robinho Junior, fils de l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester City, accuse Neymar de l'avoir insulté et giflé durant l'altercation qui a suivi.

Le site Globo Esporte rapporte que les avocats de Robinho Junior ont informé le club qu'ils envisageaient de rompre le contrat du jeune attaquant si aucune mesure n'était prise de la part du club. «Juste après les faits, une enquête interne a été ouverte», a annoncé le club brésilien dans un communiqué qui ne détaille pas la nature de l'incident.

Même le président s’en mêle. Neymar, un quatrième but et un billet pour la Coupe du monde ?

Même le président s’en mêleNeymar, un quatrième but et un billet pour la Coupe du monde ?

Malgré ses problèmes physiques récurrents, Neymar, 34 ans, espère encore être appelé par le sélectionneur Carlos Ancelotti pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). Meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts, deux de plus que Pelé), il n'a plus joué en équipe nationale depuis octobre 2023. La liste finale pour le Mondial (11 juin-19 juillet) sera dévoilée le 18 mai.

Ancien coéquipier de Neymar à Santos, Robinho, 42 ans, est actuellement incarcéré au Brésil après avoir été condamné en Italie à une peine de prison ferme pour viol en réunion.

Prépa Mondial 2026. Interrogations au Brésil : Neymar sur le banc... des absents

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