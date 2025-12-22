  1. Clients Privés
CAN 2025 Tenu en échec par la Zambie, le Mali n'a plus le droit à l'erreur

ATS

22.12.2025 - 18:11

Le Mali a laissé échapper les trois points de la victoire dans le temps additionnel contre la Zambie 1-1 pour son entrée en lice dans le tournoi à Casablanca.

Keystone-SDA

22.12.2025, 18:11

L'attaquant malien Lassine Sinayoko a marqué l'unique but de son équipe (1-0, 61e). Mais faute de concrétiser leurs occasions, les Maliens ont été piégés dans le temps additionnel par les Zambiens, sur un contre terminé par une tête victorieuse de Patson Daka (90e+2).

Ce résultat laisse le Maroc seul en tête du groupe A grâce à sa victoire dimanche contre les Comores (2-0) en match d'ouverture. Le Mali du sélectionneur belge Tom Sainfiet, qui se présente comme le principal challenger du Maroc dans le groupe A, n'aura déjà plus le droit à l'erreur contre les Lions de l'Atlas vendredi (21h00).

