Qualifs Mondial 2026 Tombée sur un os en Slovénie, la Nati doit attendre son heure

ATS

13.10.2025 - 22:44

L'équipe de Suisse n'est pas encore qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Tenue en échec lundi en Slovénie (0-0), elle devra faire le job en novembre pour obtenir son billet pour l'Amérique du Nord.

La Suisse de Silvan Widmer en position idéale, mais pas encore qualifiée pour le Mondial.
La Suisse de Silvan Widmer en position idéale, mais pas encore qualifiée pour le Mondial.
Keystone

Keystone-SDA

13.10.2025, 22:44

13.10.2025, 23:32

Slovénie – Suisse. Surprise de dernière minute : Yakin change son onze de départ

Slovénie – SuisseSurprise de dernière minute : Yakin change son onze de départ

La donne était claire avant ce quatrième match des éliminatoires du Mondial. La Suisse devait s'imposer à Ljubljana, et le Kosovo ne devait pas gagner à Göteborg. Incapable de battre les Slovènes, elle voit désormais les Kosovars, tombeurs d'une Suède décidément décevante (1-0), revenir à trois longueurs. Ce sont eux qui forment désormais la principale menace à une qualification directe de la Suisse.

Le béton slovène

Contrairement au match aller à Bâle, où elle avait plié le match en une mi-temps, la Suisse n'a jamais réussi à faire la différence au Stadion Stozice. En alignant cinq défenseurs, le sélectionneur slovène Matjaz Kek avait décidé de bétonner. Un choix qui a fonctionné.

Qualifs Mondial 2026. Slovénie - Suisse : l'Amérique du Nord à portée de main

Qualifs Mondial 2026Slovénie - Suisse : l'Amérique du Nord à portée de main

Les Helvètes ont en effet eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux lors des 45 premières minutes, la faute aussi à certains joueurs pas toujours justes techniquement. On pense notamment à Manuel Akanji, qui a souvent ralenti le déploiement du jeu suisse, ou à Ruben Vargas, dont les dribbles n'ont jamais vraiment fait mal à l'arrière-garde slovène.

Par contre, les Suisses n'ont pas dû forcer leur talent pour garder leur cage inviolée. La pauvreté du jeu de rupture adverse, la solide prestation de Nico Elvedi et les bonnes anticipations de Gregor Kobel ont suffi à maintenir un score nul et vierge jusqu'au coup de sifflet final.

Yakin ne trouve pas solution

Avec les introductions à l'heure de jeu de Miro Muheim (pour Silvan Widmer) et de Johan Manzambi (pour Djibril Sow), Murat Yakin faisait le choix de changer de système, passant de son 4-3-3 fétiche à une sorte de 3-4-3 difficile à lire, mais résolument offensif. Un changement tactique qui ne s'est pas avéré payant, peut-être aussi car cela a cantonné le remuant vaudois Dan Ndoye à un rôle de piston droit qui ne doit plus être le sien.

Qualifs Mondial 2026. Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !

Qualifs Mondial 2026Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !

Les Suisses ont dû attendre la toute fin du match pour se procurer de vraies occasions. Mais Muheim et Granit Xhaka ont tous les deux buté sur un Jan Oblak de gala. Le portier slovène de l'Atlético Madrid a mis fin à la série de six victoires consécutives de la sélection helvétique.

Qualifs Mondial 2026. Impressionnant, le Kosovo reste à l’affût derrière la Suisse !

Qualifs Mondial 2026Impressionnant, le Kosovo reste à l’affût derrière la Suisse !

La Suisse devra donc faire le travail en novembre contre la Suède (à Genève) et au Kosovo. Mais elle pourrait bien devoir attendre la dernière journée et ce déplacement périlleux à Pristina pour valider une sixième qualification de rang à une Coupe du monde.

