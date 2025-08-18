La légende du Bayern Munich Thomas Müller a fait ses débuts dimanche en MLS avec son nouveau club de Vancouver. L'Allemand s'est d'ailleurs vu refuser un but pour une position de hors-jeu.

Welcome to MLS, Thomas Müller. 👋🇩🇪 pic.twitter.com/sgoBgPoYc7 — Major League Soccer (@MLS) August 18, 2025

Keystone-SDA ATS

Champion du monde avec l'Allemagne, deux fois vainqueur de la Ligue des champions et 13 fois champion d'Allemagne avec le Bayern, où il était arrivé à l'âge de 10 ans, Müller a choisi à 35 ans de terminer sa carrière dans le championnat nord-américain (MLS), sous les couleurs des Canadiens du Vancouver Whitecaps FC.

Il est entré en jeu à la 61e minute contre Houston (1-1) sous une immense ovation, trois jours après l'officialisation de son transfert, avec un contrat jusqu'à la fin 2025 éventuellement renouvelable en 2026.

«Sentiments partagés», a commenté Müller après le match nul, «j'avais réussi à marquer mon premier but ici dès ma première occasion, le public était en folie, mais le but a été annulé pour hors-jeu (...) le résultat est décevant, pour être honnête».

Offside in the build-up...



But Thomas Müller nearly had his first goal within SECONDS. 😳 pic.twitter.com/wzDihNdCIg — Major League Soccer (@MLS) August 18, 2025

Vancouver occupe la troisième place de la Conférence ouest avec 46 points, à six longueurs du leader San Diego et à un point de Minnesota.