MLS Thomas Müller a fait ses débuts avec Vancouver

ATS

18.8.2025 - 08:16

La légende du Bayern Munich Thomas Müller a fait ses débuts dimanche en MLS avec son nouveau club de Vancouver. L'Allemand s'est d'ailleurs vu refuser un but pour une position de hors-jeu.

Keystone-SDA

18.08.2025, 08:16

Champion du monde avec l'Allemagne, deux fois vainqueur de la Ligue des champions et 13 fois champion d'Allemagne avec le Bayern, où il était arrivé à l'âge de 10 ans, Müller a choisi à 35 ans de terminer sa carrière dans le championnat nord-américain (MLS), sous les couleurs des Canadiens du Vancouver Whitecaps FC.

MLS. Après une vie au Bayern, Müller s’envole pour les Vancouver Whitecaps

MLSAprès une vie au Bayern, Müller s’envole pour les Vancouver Whitecaps

Il est entré en jeu à la 61e minute contre Houston (1-1) sous une immense ovation, trois jours après l'officialisation de son transfert, avec un contrat jusqu'à la fin 2025 éventuellement renouvelable en 2026.

«Sentiments partagés», a commenté Müller après le match nul, «j'avais réussi à marquer mon premier but ici dès ma première occasion, le public était en folie, mais le but a été annulé pour hors-jeu (...) le résultat est décevant, pour être honnête».

Vancouver occupe la troisième place de la Conférence ouest avec 46 points, à six longueurs du leader San Diego et à un point de Minnesota.

