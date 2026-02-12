Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre Thomas Tuchel a prolongé son engagement à la tête des Three Lions, a annoncé jeudi la fédération anglaise. L'Allemand sera en poste lors de l'Euro 2028 qui aura lieu au Royaume-Uni et en Irlande

Agé de 52 ans, l'ancien entraîneur du Paris SG, nommé en octobre 2024 au poste de sélectionneur, s'était initialement engagé jusqu'au terme de la Coupe du monde 2026, où il espère offrir à l'Angleterre son premier trophée depuis le Mondial 1966.

Avec lui, l'équipe vice-championne d'Europe a remporté ses huit matches de qualification sans encaisser le moindre but. Les membres du staff de Tuchel (Anthony Barry, Henrique Hilario, Nico Mayer et James Melbourne) ont également prolongé jusqu'à l'été 2028.

Finaliste du dernier Euro contre l'Espagne, l'Angleterre du capitaine Harry Kane figurera parmi les favoris pour le prochain tournoi continental, dont les demi-finales et la finale se disputeront au stade national de Wembley, au nord de Londres.