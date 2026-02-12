  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Thomas Tuchel prolonge avec l'Angleterre jusqu'à l'Euro 2028

ATS

12.2.2026 - 12:06

Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre Thomas Tuchel a prolongé son engagement à la tête des Three Lions, a annoncé jeudi la fédération anglaise. L'Allemand sera en poste lors de l'Euro 2028 qui aura lieu au Royaume-Uni et en Irlande

Thomas Tuchel a prolongé son engagement à la tête des Three Lions.
Thomas Tuchel a prolongé son engagement à la tête des Three Lions.
ats

Keystone-SDA

12.02.2026, 12:06

Agé de 52 ans, l'ancien entraîneur du Paris SG, nommé en octobre 2024 au poste de sélectionneur, s'était initialement engagé jusqu'au terme de la Coupe du monde 2026, où il espère offrir à l'Angleterre son premier trophée depuis le Mondial 1966.

Avec lui, l'équipe vice-championne d'Europe a remporté ses huit matches de qualification sans encaisser le moindre but. Les membres du staff de Tuchel (Anthony Barry, Henrique Hilario, Nico Mayer et James Melbourne) ont également prolongé jusqu'à l'été 2028.

Finaliste du dernier Euro contre l'Espagne, l'Angleterre du capitaine Harry Kane figurera parmi les favoris pour le prochain tournoi continental, dont les demi-finales et la finale se disputeront au stade national de Wembley, au nord de Londres.

Les plus lus

Les Moretti violemment pris à partie par des proches de victimes
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
Magnifique histoire ! Federica Brignone se pare d’or en super-G
Suivez le duel Suisse - France en direct
Ce faux e-mail de «Galaxus» vide votre compte en banque !
Affaire Epstein: «Il y a quelque chose de pourri au royaume de Norvège»