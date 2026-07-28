Le champion de Suisse en titre a échoué au 2e tour qualificatif, s'inclinant 3-2 après prolongation au match retour sur la pelouse du Dinamo Zagreb après avoir concédé le nul (1-1) à l'aller.

Les hommes du nouveau coach Gian-Luca Privitelli ont vécu une terrible désillusion mardi soir. Ils menaient encore 2-0 à la 73e minute, et de manière totalement méritée. Mais cette rencontre a viré au cauchemar pour les Bernois, réduits à dix à la 67e minute après une intervention de la VAR.

Un double avantage mérité

Le conte de fées du FC Thoune, sacré sur la scène nationale un an après sa promotion dans l'élite, semblait pourtant devoir se prolonger. Comme à l'aller, il a eu le bonheur d'ouvrir la marque, à nouveau par l'intermédiaire de Brighton Labeau, qui a repris à bout touchant une offrande de Nassim Zoukit dès la 4e minute.

Et contrairement à ce qui s'était produit une semaine plus tôt, les hommes de Gian-Luca Privitelli ont cette fois-ci pu enfoncer le clou, le capitaine Marco Bürki parvenant à lober le gardien Ivan Filipovic sur une reprise de la tête au second poteau (22e). Ce double avantage était largement mérité.

Inoffensif durant la première période, le Dinamo Zagreb a affiché de meilleures intentions après la pause. Mais ce n'est qu'après l'expulsion de Bürki, dont le carton jaune s'est transformé en rouge après visionnage de la vidéo par l'arbitre, que la troupe du coach Mario Kovacevic a pris le dessus.

Sans se montrer convaincant dans le jeu, le Dinamo Zagreb est revenu à hauteur du FC Thoune en cinq minutes, sur des réussites de Dion Beljo (74e, 1-2) et de Lukas Kacavenda (79e, 2-2). La formation croate a ensuite survolé les débats, multipliant les occasions de but.

Le FC Thoune a tenu le choc jusqu'à la 112e, son latéral gauche Michael Heule se procurant même une occasion de but à la 97e. Mais son gardien Niklas Steffen n'a rien pu faire sur le somptueux tir du pied droit armé par le défenseur Moris Valincic, auteur d'un «rush» rageur qui a transpercé la défense bernoise.

En Europa League

KO debout après le 3-2, Thoune devra rapidement digérer cet échec frustrant. La formation de l'Oberland bernois est reversée au 3e tour qualificatif de l'Europa League, où il affrontera les Islandais du Vikingur Reykjavik ou les Israéliens de l'Hapoel Beer-Sheva (match aller le jeudi 6 août, match retour le 13).