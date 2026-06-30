Serie A
Thoune perd Ethan Meichtry au profit du Genoa
Ethan Meichtry quitte Thoune pour le Genoa.
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Thoune doit laisser filer un nouveau cadre. Le champion de Suisse 2025/26 a annoncé mardi dans un communiqué le départ du milieu Ethan Meichtry (20 ans), qui rejoint le CFC Genua en Serie A italienne.
International M21 formé à Thoune, Meichtry a réussi 8 buts et 3 passes décisives lors de l'exercice 2025/26 de Super League. Son contrat avec le club de l'Oberland bernois portait jusqu'en 2030.