Le comité central de l'Association suisse (ASF) a décidé lors de sa séance du 22 août d'implanter son nouveau centre, la Swiss Football Home, à Thoune. La ville de l'Oberland bernois va ainsi devenir le nouveau lieu de rencontre du football suisse.

Thoune accueillera la future Swiss Football Home. IMAGO/imagebroker

Keystone-SDA ATS

«Cette décision du comité central marque une étape importante pour la réalisation du centre de l'ASF. Elle est le résultat de travaux intensifs, d'analyses approfondies et de discussions constructives avec toutes les parties concernées», déclare le président de l'ASF, Peter Knäbel, cité dans le communiqué de l'ASF.

Outre Thoune, la ville vaudoise de Payerne était également en lice pour accueillir cette nouvelle structure. Les Broyards se sont eux aussi fortement mobilisés pour accueillir la Swiss Football Home dans leur région, souligne l'ASF.

«Les facteurs décisifs ont été la situation centrale de Thoune, la proximité avec le siège actuel de l'ASF à Muri bei Bern, qui est essentielle pour le personnel, ainsi que la solution hôtelière garantie et sur mesure par des tiers et la possibilité d'utiliser les synergies avec les infrastructures nouvelles et existantes du ‹cluster› sportif de Thoune, juste à côté du stade du FC Thoune», explique quant à lui le secrétaire général de l'ASF Robert Breiter.

Large soutien

L'ASF se réjouit du large soutien au projet. L'exécutif bernois a demandé au Grand Conseil une contribution de 7,5 millions de francs. Le parlement de la ville de Thoune a déjà approuvé en juillet de cette année le crédit pour les travaux de planification. La commune soumettra quant à elle la cession du terrain en droit de superficie à son assemblée.

La Swiss Football Home comprendra, outre des terrains d'entraînement pour toutes les équipes nationales, des terrains pour des matches internationaux juniors et pour la formation des arbitres et des entraîneurs, ainsi que d'autres infrastructures footballistiques telles que vestiaires, salles de fitness et de soins ainsi que le futur siège de l'ASF avec un bâtiment administratif moderne.