Qualifs Mondial 2026 Timothy Fayulu, héros improbable de la RD Congo

ATS

17.11.2025 - 09:17

Prêté en Arménie par le FC Sion cette saison, Timothy Fayulu fut le héros de la RD Congo dimanche face au Nigeria dans les barrages africains pour le Mondial 2026. Le natif de Genève a détourné deux penalties adverses durant les tirs au but (1-1 ap, 4-3 tab).

Keystone-SDA

17.11.2025, 09:17

17.11.2025, 09:25

Avant cette séance de tirs au but, le Nigeria avait ouvert le score par Frank Onyeka dès la 3e minute. Mais l'ex-attaquant des Young Boys Mechak Elia a remis les deux équipes à égalité (32e). La sélection nigériane a alors perdu sa star Victor Osimhen, sortie à la pause sur blessure.

Toujours dos à dos à l'issue de la prolongation, les deux équipes ont procédé à une séance de tirs au but. Entré en fin de prolongation à la place de Lionel M'Pasi, Timothy Fayulu en a été le héros en arrêtant deux tentatives avant que le capitaine Chancel Mbemba ne termine le travail pour les Léopards.

Pour disputer leur première Coupe du monde depuis 1974, les Congolais devront encore passer l'étape des barrages intercontinentaux en mars au Mexique, l'un des pays hôtes du Mondial avec les Etats-Unis et le Canada.

