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Comportement insultant Tollé : la délégation iranienne annule sa présence au congrès de la FIFA

ATS

30.4.2026 - 07:28

Les dirigeants de la Fédération iranienne de football ont annulé mercredi leur participation au congrès de la FIFA à Vancouver. Ils invoquent un comportement insultant de la police de l'immigration à leur arrivée à l'aéroport de Toronto, selon les médias iraniens.

Les dirigeants de la Fédération iranienne de football ont annulé mercredi leur participation au congrès de la FIFA (ici le président Gianni Infantino) à Vancouver.
Les dirigeants de la Fédération iranienne de football ont annulé mercredi leur participation au congrès de la FIFA (ici le président Gianni Infantino) à Vancouver.
ats

Keystone-SDA

30.04.2026, 07:28

Le président et le secrétaire général de la fédération porteurs de «visas officiels» sont «repartis en Turquie par le premier vol disponible en raison du comportement inapproprié des agents de l'immigration (...) et d'une insulte envers l'un des organes les plus honorables des forces armées iraniennes», a indiqué un communiqué de leur organisation, cité par les médias.

L'identité de cette instance n'a pas été précisée. En 2024, le Canada a classé les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, comme groupe terroriste.

Le Canada co-organise la Coupe du monde du 11 juin au 19 juillet 2026, avec les Etats-Unis et le Mexique. Le congrès de la FIFA se déroule jeudi à Vancouver.

Les Etats-Unis, pays hôte, ne cherchent pas à exclure les athlètes iraniens de la Coupe du monde, a précisé récemment le secrétaire d'Etat Marco Rubio. Il a néanmoins exprimé ses réserves sur les personnes susceptibles de les accompagner, «dont certaines ont des liens avec les Gardiens».

L'Iran doit disputer ses trois premiers matches de Coupe du monde aux Etats-Unis. La fédération iranienne précise dans son communiqué avoir eu des contacts après l'incident de l'aéroport avec des responsables de la FIFA, qui ont exprimé «leur profond regret».

Une ONG lance un cri d'alerte. Un Mondial de «l'exclusion et de la peur» à l'horizon ?

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