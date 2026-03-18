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Football Lionel Messi inscrit le 900e but de sa carrière

Clara Francey

19.3.2026

La superstar argentine Lionel Messi a inscrit mercredi le 900e but de sa carrière, en marquant pour l'Inter Miami contre Nashville en 8e de finale aller de la Ligue des champions Concacaf. Messi, 38 ans, a ouvert le score dès la 7e minute d'une frappe rasante, dans ce match à élimination directe de la compétition régionale entre clubs.

Agence France-Presse

19.03.2026, 00:40

19.03.2026, 00:53

Avec ce but, «La Pulga» totalise 81 réalisations avec Miami depuis son arrivée dans la Ligue nord-américaine de football (MLS) en 2023.

L'octuple ballon d'or avait auparavant inscrit 672 buts pour le géant espagnol Barcelone, 32 pour le Paris Saint-Germain, ainsi que 115 buts supplémentaires avec la sélection argentine.

Le 900e but de Messi intervient 21 ans après son tout premier chez les professionnels, lorsqu'il avait marqué pour Barcelone lors d'une victoire 2-0 contre Albacete en 2005.

Développement suit...

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