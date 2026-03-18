La superstar argentine Lionel Messi a inscrit mercredi le 900e but de sa carrière, en marquant pour l'Inter Miami contre Nashville en 8e de finale aller de la Ligue des champions Concacaf. Messi, 38 ans, a ouvert le score dès la 7e minute d'une frappe rasante, dans ce match à élimination directe de la compétition régionale entre clubs.

MESSI SCORES HIS 900TH CAREER GOAL 🔥 pic.twitter.com/sr6TlmMqo2 — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 18, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

Avec ce but, «La Pulga» totalise 81 réalisations avec Miami depuis son arrivée dans la Ligue nord-américaine de football (MLS) en 2023.

L'octuple ballon d'or avait auparavant inscrit 672 buts pour le géant espagnol Barcelone, 32 pour le Paris Saint-Germain, ainsi que 115 buts supplémentaires avec la sélection argentine.

Le 900e but de Messi intervient 21 ans après son tout premier chez les professionnels, lorsqu'il avait marqué pour Barcelone lors d'une victoire 2-0 contre Albacete en 2005.

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