La Croatie et le Danemark ont décroché lundi soir les deux derniers billets encore disponibles pour les quarts de finale de la Ligue des nations lors de la dernière journée de la phase de groupe en division A.

La Croatie a validé sa qualification en accrochant le Portugal lundi. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

Poussés par leur public à Split, les Croates sont allés chercher leur qualification en tenant en échec le Portugal, qui était assuré avant la rencontre de finir en tête du groupe 1 (1-1).

Le Danemark a arraché la deuxième place qualificative du groupe 4 en obtenant le nul 0-0 en Serbie. Dans l'autre match, l'Espagne, billet déjà en poche, a battu la Suisse, qui n'avait plus aucune chance de qualification (3-2).

Dans le groupe 2, la France, grâce à sa victoire dimanche à Milan face à l'Italie (3-1), a fini en tête et disputera à domicile son quart de finale retour. La Squadra Azzurra est elle aussi qualifiée.

Dans le groupe 3, alors qu'il reste encore une journée à disputer, mardi, les jeux sont faits: l'Allemagne est assurée de sortir en tête de son groupe, devant les Pays-Bas.

Le tirage au sort des quarts de finale (programmés les 20 et 23 mars) et des demi-finales aura lieu vendredi à Nyon. Les demi-finales auront lieu les 4 et 5 juin, la finale le 8.