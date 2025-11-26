  1. Clients Privés
Samuel Umtiti à cœur ouvert «On pensait que j'étais heureux parce que je gagnais de l'argent»

Clara Francey

26.11.2025

«Ne pas parler, ça peut tuer», témoigne Samuel Umtiti, qui raconte, comme d'autres champions du monde 2018, sa traversée de la dépression dans un documentaire sur la santé mentale des jeunes diffusé le 2 décembre sur plusieurs chaînes et dans des salles de cinéma.

Agence France-Presse

26.11.2025, 16:43

«La solitude est quelque chose de très fort, qui peut vraiment tuer une personne, ne pas parler, ça peut tuer, c'est ce qui m'est arrivé pendant des mois et des mois, j'avais l'impression d'être là sans être là», témoigne l'inoubliable buteur de la demi-finale contre la Belgique (1-0) sur la route du titre mondial en Russie.

Après avoir trop forcé sur son genou pour décrocher le Graal, il s'est blessé et a plongé mentalement. «J'étais totalement dans une dépression sans pouvoir mettre les mots. Tout le monde pensait que j'étais heureux parce que je gagnais de l'argent, mais c'était l'humain et jouer au football qui m'intéressaient, et je n'avais ni l'un ni l'autre», poursuit Umtiti.

Le défenseur s'exprime dans le documentaire «Têtes plongeantes: faire équipe pour la santé mentale», réalisé par Lenny Grossman, diffusé mardi 2 décembre (21h15) en simultanée sur plusieurs chaînes et sur YouTube ainsi que dans des cinémas à Paris et d'autres grandes villes françaises.

«Merci Sam». Un champion du monde français raccroche les crampons à 31 ans

«Merci Sam»Un champion du monde français raccroche les crampons à 31 ans

En 56 minutes, des témoignages émouvants d'adolescents, dont certains ont fait des tentatives de suicide, font écho à ceux des stars dans des groupes de parole. Raphaël Varane et l'internationale française Gaëtane Thiney partagent, comme Umtiti, leurs souffrances mentales.

L'ancien Madrilène raconte qu'il était en dépression quand il a rejoint le Real à 18 ans et la milieu aux 163 sélections se remémore une balle de match manquée à la 120e minute d'un quart de finale de Coupe du monde contre l'Allemagne, dans une période noire.

Les champions du monde de l'association caritative Génération 2018, Olivier Giroud, Blaise Matuidi et Djibril Sidibé, témoignent également dans ce film.

«Donner la parole sur le sujet de la santé mentale à des champions du monde, rôles modèles de toute une génération» est «fondamental» pour le directeur du Service d'information du gouvernement (SIG) Michaël Nathan, qui soutient le documentaire. Cette expérience «encourage chacun à briser le silence: la santé mentale est l'affaire de tous, même de leurs idoles».

Le SIG rappelle que 13 millions de Français sont concernés chaque année par des troubles psychiques.

