Mouvements en coulisses, pistes chaudes, deals en attente : voici les dernières infos mercato dénichées par notre journaliste Daniel Romano. Comme son célèbre homonyme italien, il a l'œil partout… et vous livre ce qu'il faut savoir sur les transferts en préparation concernant le football suisse.

18 juin Super League : Kevin Carlos pisté par un club de Serie A 🚨MERCATO 🇨🇭🇮🇹 : #Lecce cherche un potentiel remplaçant à #Krstovic qui a de grosses chances de partir. Selon plusieurs sources en Italie dont @DiMarzio, le club de #SerieA a déjà fait un sondage pour Kevin #Carlos du #fcbasel1893 🔥 #Mercato #bluesport pic.twitter.com/10BN7y2Zlv — Daniel Romano (@Daniel_Rmano) June 18, 2025 Montre plus

«Je n'ai pas de lien de parenté avec Fabrizio mais j'ai la même passion que lui : le mercato. Pour moi, il fait partie intégrante de la saison. J'adore en discuter, éplucher les rumeurs qui deviennent parfois des infos et naturellement m'en occuper dans le cadre de mon travail chez blue Sport. Je le fais avec beaucoup d'enthousiasme, et encore plus dans les périodes où je ne peux pas transmettre les émotions du football à travers un commentaire au stade.»