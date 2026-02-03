Pressenti depuis plusieurs semaines à Fenerbahçe, où les supporters l'attendaient comme le messie, le champion du monde français N'Golo Kanté restera finalement à Al-Ittihad, a annoncé mardi le club turc en rejetant la faute sur l'équipe saoudienne.

N'Golo Kanté restera finalement à Al-Ittihad. IMAGO/Shutterstock

Agence France-Presse Gregoire Galley

Selon Fenerbahçe, qui souhaitait échanger son attaquant marocain Youssef En-Nesyri contre le milieu de terrain français, le club de Jeddah a «saisi de manière incorrecte» les informations relatives à ces transferts dans le logiciel dédié de la Fifa (TMS), empêchant «les transactions (d')être finalisées dans les délais impartis» alors que la fenêtre du mercato fermait en Arabie saoudite.

«Une prolongation a été demandée, des discussions ont été menées avec la Fifa et toutes les démarches ont été entreprises pour résoudre le problème. Mais le club adverse n'a pas finalisé les transactions, sans fournir de justification», affirme Fenerbahçe dans un communiqué.

Désireux de retrouver l'Europe à quatre mois du Mondial (11 juin-19 juillet), Kanté, 34 ans, avait passé une visite médicale lundi à Jeddah, où il évolue depuis deux saisons et demie, en vue de rejoindre Fenerbahçe.

Appelé à la rescousse en novembre par Didier Deschamps après un an d'absence pour deux matches des éliminatoires de la Coupe du monde, le milieu récupérateur aux 65 sélections, champion du monde avec les Bleus en 2018, espérait profiter de la vitrine de la Ligue Europa, à laquelle participe Fenerbahçe.

Insuffisamment remis d'une blessure pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar, «NG» avait été rappelé par Didier Deschamps pour l'Euro-2024.