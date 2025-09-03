  1. Clients Privés
Mercato La FIFA joue un vilain tour à un champion d'Europe

Clara Francey

3.9.2025

La Fédération Internationale de Football (FIFA) a rejeté le transfert du défenseur Aymeric Laporte à l'Athletic Bilbao, a annoncé mercredi le club basque dans un communiqué, dans lequel il assure étudier les options pour intégrer le joueur.

Agence France-Presse

03.09.2025, 21:57

«L'Athletic Club souhaite informer ses supporters et ses supportrices que la FIFA a refusé la demande de la Fédération espagnole de Football qui visait à obtenir le Certificat de Transfert International (CTI) via la Fédération de Football d'Arabie Saoudite, afin de finaliser la signature d'Aymeric Laporte», indique l'Athletic.

Selon la presse espagnole, Bilbao, qui dispute la Ligue des champions cette saison, et Al Nassr, où l'international espagnol joue depuis 2023, s'étaient mis d'accord lundi sur le transfert du joueur, avant la clôture officielle du mercato en Espagne. Mais celui-ci n'avait ensuite pas été officialisé.

Dernier jour du mercato. Rabiot, Asensio, Isak, Pavard... : voici les principaux transferts

Dernier jour du mercatoRabiot, Asensio, Isak, Pavard... : voici les principaux transferts

L'Athletic Bilbao a admis dans son communiqué mercredi que le club avait soumis «la demande de transfert» sur la plateforme informatique de la FIFA, même «s'il n'avait pas pu la compléter totalement dans les temps pour des raisons indépendantes de sa volonté et à cause de facteurs externes échappant à son contrôle», sans préciser lesquels.

C'est pour cette raison que la Fédération espagnole de Football avait demandé une «validation exceptionnelle» à la FIFA, qui a été refusée.

«L'Athletic Club continue de travailler pour satisfaire la volonté des trois parties (Al Nassr, le joueur et l'Athletic Bilbao) et est en train d'étudier toutes les possibilités légales», ajoute le club.

Aymeric Laporte, 31 ans et champion d'Europe avec l'Espagne en 2024, a déjà joué à Bilbao entre 2012 et 2018. Il avait ensuite signé à Manchester City, où il a remporté la Ligue des champions en 2023 avant de rejoindre Al Nassr.

Top 10 des plus gros transferts du mercato estival 2025

Top 10 des plus gros transferts du mercato estival 2025

Le mercato estival 2025 a été marqué par des transferts spectaculaires. De grands talents ont quitté leur club d’origine pour rejoindre de nouvelles équipes, dans des transactions record qui redessinent le paysage du football européen.

03.09.2025

