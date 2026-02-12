Déchaîné, l'Atlético Madrid a fait un grand pas vers la finale de la Coupe du Roi jeudi en humiliant le FC Barcelone (4-0) en demi-finale aller, obligeant le géant catalan à une «remontada» au retour pour espérer conserver son titre.

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Il faut deux grandes équipes pour voir un grand match, dit l'adage. Et il n'y en a eu qu'une seule, jeudi soir, sur la pelouse du Metropolitano, où l'Atlético a exposé au grand jour les failles d'une défense barcelonaise à l'agonie.

Ce n'est pas la première fois que le champion d'Espagne en titre prend totalement l'eau dans un grand match (comme à Chelsea, 3-0). Mais l'humiliation fut totale pour les Catalans, foudroyés par l'intensité des Colchoneros, portés par leur nouveau trident offensif Lookman-Griezmann-Alvarez.

Privés de leur métronome Pedri et de leur leader d'attaque Raphinha, les hommes d'Hansi Flick - pas aidés par une pelouse en piteux état - n'ont tout simplement pas vu le jour, malgré une réaction timide en seconde période.

Griezmann décisif

Leur supplice a débuté très tôt, lorsque le gardien blaugrana Joan Garcia, impérial depuis le début de saison, s'est complètement troué et a laissé une passe en retrait anodine d'Eric Garcia franchir sa ligne (7e, 1-0), récompensant sur le coup l'entame électrique des Rojiblancos.

Distancés en championnat, à 13 points de leur adversaire du soir, les hommes de Diego Simeone ont défendu avec courage et joué tous les coups à 200%, à l'image de cette relance supersonique du portier Juan Musso pour lancer la recrue nigériane Ademola Lookman, à l'origine du deuxième but inscrit par Antoine Griezmann (14e, 2-0). La cinquième réalisation dans la compétition de l'attaquant français de 34 ans.

Côté barcelonais, le jeune Fermin Lopez a eu l'opportunité de tout relancer mais sa volée a échoué sur la barre (20e), et il a fallu un sauvetage de Jules Koundé pour priver l'Atlético d'un troisième but (23e).

Ce dernier a fini par arriver quand même, des pieds de l'inévitable Lookman (33e, 3-0), à la conclusion d'un superbe mouvement initié par Griezmann, encore épatant dans sa justesse technique.

La défense blaugrana, en souffrance sur chaque accélération adverse, a ensuite été prise de vitesse une nouvelle fois, alors qu'Hansi Flick a lancé dès la 37e minute son buteur Robert Lewandowski pour tenter de revenir dans la partie.

Alvarez libéré

En pleine crise de confiance, l'Argentin Julian Alvarez, encore bien servi par Lookman, est ainsi venu enfoncer le clou juste avant la mi-temps et mettre fin à une disette de onze rencontres sans marquer d'une frappe puissante du droit (45e+3, 4-0).

Le jeune défenseur barcelonais Pau Cubarsi a cru relancer un peu le suspense à la suite d'un coup franc de Lamine Yamal mal dégagé par la défense rojiblanca (52e), mais son but a été refusé pour un léger hors-jeu de Lewandowski.

Son compère Eric Garcia, déjà chanceux d'être encore sur le terrain, a laissé ses coéquipiers terminer la rencontre à dix après un carton rouge logique pour une semelle sur Alex Baena (85e).

La fin d'une soirée cauchemardesque, venue rappeler la fragilité actuelle d'un Barça désormais contraint à l'exploit pour espérer conserver ses chances de reproduire le triplé (Liga, Supercoupe d'Espagne, Coupe du Roi) de la saison passée.