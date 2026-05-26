Malgré un excellent ratio de buts marqués en club, il a dû trembler jusqu'au bout pour sa sélection en Coupe du monde. Mais Cedric Itten a mérité de faire ses débuts dans un grand tournoi.

Aux Etats-Unis, Cedric Itten va vivre son premier grand tournoi. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Michael Lehmann ATS

Itten était en séance de kinésithérapie à Düsseldorf lorsque le nom de Murat Yakin s'est affiché sur l'écran de son téléphone. L'attaquant a interrompu immédiatement la séance et pour se précipiter hors de la salle. Il attendait cet appel avec impatience.

Le sélectionneur national suisse semble d'ailleurs avoir un certain sens de la dramaturgie. Yakin a d'abord demandé à l'attaquant de 29 ans comment il allait, et quelles étaient ses réflexions quant à son avenir. Ce n'est qu'ensuite que l'entraîneur lui a donné l'information qu'il attendait: «Tu participes à la Coupe du monde.»

C’est un «moment très, très émouvant», souligne Cedric Itten. Pour lui, c’est la réalisation d’un rêve qui a commencé il y a 24 ans. A l’époque, à l'âge de 5 ans, il avait regardé sa première Coupe du monde, encouragé le Brésil et Ronaldo, puis demandé à son père de l’inscrire dans un club de football. Aujourd'hui, il participe lui-même au plus grand événement sportif du monde.

Au service de l'équipe

Itten ne pouvait pas forcément s’y attendre. Car si Yakin avait déjà en tête depuis longtemps la majeure partie de son effectif pour la Coupe du monde, le poste de remplaçant de Breel Embolo, titulaire indiscutable en attaque, est resté ouvert jusqu’à la fin. Le fait qu’Itten porte désormais le numéro 26 dans l’effectif de 26 joueurs revêt donc une certaine symbolique.

Certes, il est en contact permanent avec le staff de l’équipe nationale depuis deux ans et demi et a été convoqué à plusieurs reprises, mais il n’a pratiquement jamais joué. En septembre dernier, alors que le score était de 4-0 contre le Kosovo, il est entré en jeu à la 85e minute: ce sont les seules minutes de jeu d’Itten lors des 30 derniers matches de la Suisse.

Itten n’était pas non plus présent lors du dernier test avant le Mondial au printemps. Yakin a aligné à sa place Joël Monteiro, qui s'est mis en valeur en marquant un but contre l’Allemagne. Mais au final, l’entraîneur a tout de même opté pour Itten. «Cedric est un joueur qui a une grande présence dans la surface de réparation. Il connaît parfaitement l’équipe, les schémas de jeu et son rôle», a expliqué Yakin lors de la présentation de l'équipe.

Ce qu’il veut dire par là: Itten ne se plaint pas de passer la plupart du temps sur le banc des remplaçants. En même temps, il est précieux d’avoir cet attaquant de 1m90 en réserve. Surtout après une saison comme celle-ci, au cours de laquelle Cedric Itten a participé à 54 % des buts de son équipe en championnat, avec 15 réalisations et 3 passes décisives.

Cedric Itten est conscient de son rôle, et l’assume pleinement. «Je sais que Breel est titulaire et que nous avons beaucoup de bons attaquants dans l’effectif», explique le Bâlois, qui se décrit comme un joueur d’équipe pur et dur. «Je m’entraînerai à fond à tout moment et je serai prêt le moment venu, si on a besoin de moi.»

Un choix payant

Depuis ses débuts tonitruants en équipe nationale en novembre 2019 (trois buts lors de ses deux premières sélections), Cedric Itten avait manqué les trois grands rendez-vous. A chaque fois qu’il s’agissait de composer l’effectif, il n’était pas en forme ou n’avait pas réussi à accumuler suffisamment d’arguments en sa faveur.

S'il a réussi à sa quatrième tentative, c'est aussi parce qu'il a pris un chemin inhabituel l'été dernier: il a rejoint le Fortuna Düsseldorf, en deuxième division allemande. Il l'a fait expressément pour rester dans le radar de Murat Yakin et de son staff.

Car à Düsseldorf, il a bénéficié dès le début de la confiance du club, s’est imposé en attaque et a été immédiatement nommé au conseil des joueurs. «J’ai reçu une reconnaissance incroyable de la part du club, de l’équipe et aussi des supporters», explique Itten. Il est d’autant plus amer pour lui que ses buts n’ont pas pu empêcher la relégation en 3e division. Celle-ci a été entérinée seulement deux jours après la sélection d’Itten pour le Mondial.

Sans surprise, Cedric Itten laisse son avenir en suspens. Il semble toutefois peu probable qu’il reste au Fortuna, d’autant plus qu’il est libre de tout contrat. Le Schalke 04, promu en Bundesliga, serait notamment intéressé par lui. Itten se contente de dire que son agent a reçu de nombreuses propositions. «Mais nous n’avons encore rien discuté de concret», se contente d'affirmer Itten, pour qui le Mondial est pour l’instant la seule préoccupation.