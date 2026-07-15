«Fébrile et peu inspirée», «triste visage», «aucune personnalité» : c'est le constat sans appel dressé par la presse française mercredi matin après l'élimination d'une équipe de France «surclassée» par la Roja en demi-finale de la Coupe du monde.

Kylian Mbappé et la France sont passés à côté de leur demi-finale mardi.

Les Bleus battus au Mondial «Triste à pleurer», «aucune personnalité», «cauchemar» : la presse française dépitée

«La France a tellement sombré qu'on peine à sauver des joueurs au niveau, dans cette demi-finale qui restera un cauchemar (0-2). Lucas Digne a commis l'irréparable, Michael Olise n'a rien réussi et a entraîné toute l'équipe par le fond», cingle le quotidien La Voix du Nord, pour qui «la classe était espagnole».

«La casse à Dallas» côté Bleus, déplore L'Equipe en Une de son site Internet. «Asphyxiée dans tous les secteurs du jeu, l'équipe de France s'est logiquement inclinée», écrit le journal. «En ce 14 juillet, leur jour de gloire n'est pas arrivé», les joueurs français «sans aucune personnalité» subissant au contraire «presque une leçon de football des Espagnols», juge encore l'Equipe.

Les Bleus disputeront samedi la troisième place contre le perdant d'Angleterre-Argentine, marquant «la dernière de Didier Deschamps» en tant que sélectionneur, souligne enfin le quotidien sportif.

La Une de L'Équipe du mercredi 15 juillet pic.twitter.com/smlUE7Q2GT — L'Équipe (@lequipe) July 14, 2026

Pour Libération, l'équipe de France a fait «le coup de la panne» et n'a «jamais semblé entrer dans sa demi-finale» face à «la qualité de pied et la finesse des internationaux espagnols».

«Triste à pleurer»

Le quotidien Ouest-France titre sobrement en Une «La fin du rêve américain», au-dessus d'un cliché de Kylian Mbappé, la main sur le visage. De son côté, Le Télégramme résume la rencontre d'un mot, «La Désillusion», affichant en couverture le capitaine français grimaçant au sol, symbole d'une soirée cauchemardesque pour les tricolores.

La presse française a unanimement salué la supériorité des Espagnols «maîtres du jeu», «solides et bien organisés», a notamment souligné le Figaro en première page, tout en critiquant une équipe de France qui a «souvent été fébrile et peu inspirée».

«Les Bleus ont subi le collectif espagnol parfaitement au point» abonde les Dernières Nouvelles d'Alsace, tandis que le quotidien Aujourd'hui en France titre «Tombés de haut» et relève en Une que les Bleus «menés dès la mi-temps, n'ont jamais trouvé la clé contre l'armada espagnole».

«La France battue, triste à pleurer», titre ce matin Midi Libre au-dessus d'une photo de Désiré Doué accroupi avec la tête enfouie dans son maillot. «Inoffensifs hier, les Bleus ont été dominés (...) par une Espagne inflexible en route vers un triplé Euro, JO, Mondial», souligne le journal.

«Si les Bleus ne décrochent pas leur troisième étoile, leur parcours reste toutefois remarquable», nuance le quotidien régional Nord Eclair, sous une photo estampillée de la mention «Défaite nationale» montrant les joueurs français marchant tête basse à l'issue du match.

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