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Mondial 2026 Trois cérémonies d'ouverture, une par pays organisateur

ATS

9.5.2026 - 07:42

Le Mondial 2026 débutera avec trois cérémonies d'ouverture. Celles-ci précéderont les premiers matches des trois nations organisatrices, le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, a annoncé la FIFA vendredi.

Katy Perry sera l'une des stars des cérémonies d'ouverture du Mondial
Katy Perry sera l'une des stars des cérémonies d'ouverture du Mondial
ATS

Keystone-SDA

09.05.2026, 07:42

09.05.2026, 09:00

La première Coupe du monde à 48 participants commencera le 11 juin avec le match Mexique-Afrique du Sud dans le stade Azteca de Mexico. Une cérémonie d'ouverture précédera le coup d'envoi de 90 minutes. Les festivités réuniront des artistes comme la star colombienne du reggaeton J Balvin, l'Hispano-Mexicaine Belinda ou encore le Mexicain Alejandro Fernandez.

Le Canada aura le droit à sa propre cérémonie le 12 juin à Toronto avant d'affronter la Bosnie-Herzégovine dans le groupe de la Suisse, comme les Etats-Unis plus tard le même jour à Los Angeles avant la rencontre inaugurale de la Team USA face au Paraguay.

Le chanteur français Vegedream est programmé à Toronto avec Nora Fatehi ou encore Michael Bublé, alors que la pop-star Katy Perry, le rappeur Future et la chanteuse brésilienne Anitta se produiront quant à eux à Los Angeles.

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