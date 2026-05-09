Le Mondial 2026 débutera avec trois cérémonies d'ouverture. Celles-ci précéderont les premiers matches des trois nations organisatrices, le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, a annoncé la FIFA vendredi.

Katy Perry sera l'une des stars des cérémonies d'ouverture du Mondial ATS

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La première Coupe du monde à 48 participants commencera le 11 juin avec le match Mexique-Afrique du Sud dans le stade Azteca de Mexico. Une cérémonie d'ouverture précédera le coup d'envoi de 90 minutes. Les festivités réuniront des artistes comme la star colombienne du reggaeton J Balvin, l'Hispano-Mexicaine Belinda ou encore le Mexicain Alejandro Fernandez.

Le Canada aura le droit à sa propre cérémonie le 12 juin à Toronto avant d'affronter la Bosnie-Herzégovine dans le groupe de la Suisse, comme les Etats-Unis plus tard le même jour à Los Angeles avant la rencontre inaugurale de la Team USA face au Paraguay.

Le chanteur français Vegedream est programmé à Toronto avec Nora Fatehi ou encore Michael Bublé, alors que la pop-star Katy Perry, le rappeur Future et la chanteuse brésilienne Anitta se produiront quant à eux à Los Angeles.