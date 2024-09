Murat Yakin a apporté trois changements pour affronter l’Espagne ce soir par rapport à l’équipe battue 2-0 au Danemark. La titularisation de Zeki Admouni est le choix fort arrêté par le sélectionneur.

ATS

Le nouveau joueur de Benfica sera aligné en attaque aux côtés de Breel Embolo et de Ruben Vargas. Les deux autres entrants sont Gregory Wüthrich et Denis Zakaria. Le Bernois et le Genevois remplacent Nico Elvedi et Granit Xhaka, qui ont tous les deux vu rouge jeudi à Copenhague.

Introduit à quatre reprises à l’Euro, Zeki Amdouni prend la place de Fabian Rieder. Dans sa ville le Genevois bénéficie ce soir d’une occasion en or pour reprendre la main en sélection. Enfin, Embolo honorera sa 70e sélection ce soir, Vargas sa 50e.

Le onze de la Nati face à l'Espagne Kobel; Wüthrich, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Aebischer; Amdouni, Embolo, Vargas.

ATS