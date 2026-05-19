La liste des sélectionnés de la Suisse en vue de Mondial 2026 continue de s'allonger ce mardi. Aux 14 noms dévoilés la veille se sont ajouté ceux de Christian Fassnacht, Aurèle Amenda et Eray Cömert.

Keystone-SDA ATS

Le milieu Fassnacht (Young Boys) et les défenseurs Amenda (Eintracht Francfort) et Cömert (Valence) ont été sélectionnés par Murat Yakin mardi. Fassnacht disputera en Amérique du Nord sa deuxième Coupe du monde après 2022.

Ces noms s'ajoutent à ceux annoncés lundi, qui n'ont pas révélé de surprise majeure. Le titulaire Gregor Kobel (Dortmund) et Marvin Keller (YB) ont été désignés comme gardien, tandis que Manuel Akanji (Inter Milan), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Betis Séville), Silvan Widmer (Mayence) et Miro Muheim (Hambourg SV) ont été les premiers éléments retenus en défense.

Le capitaine Granit Xhaka (Sunderland) sera accompagné au milieu de terrain par le Genevois Johan Manzambi (SC Fribourg), Remo Freuler (Bologne), Denis Zakaria (Monaco), Ardon Jashari (AC Milan) et Djibril Sow (FC Séville). En attaque, seul Noah Okafor (Leeds) a été officiellement sélectionné lundi.

Un jeu de piste

Ces noms, officiellement confirmés, sont apparus les uns après les autres sur les réseaux sociaux dans le cadre de l'opération «Find the squad» de l'ASF qui invite les fans à trouver les noms des heureux élus dans une sorte de jeu de piste imagé. La divulgation du cadre se fait de façon étalée lundi et mardi, avant la conférence de presse du sélectionneur Murat Yakin mercredi à Zurich, où il détaillera ses choix pour la Coupe du monde qui s'ouvre le 11 juin.

Selon les indiscrétions obtenues par «Blick» ce week-end, la liste complète contiendra quelques surprises, notamment l'absence des joueurs des Young Boys Alvyn Sanches et Joël Monteiro, auxquels Yakin aurait préféré Christian Fassnacht (YB) et Cédric Itten (Fortuna Düsseldorf, 2e Bundesliga). Sanches a confirmé à SRF qu'il n'avait pas été retenu.

Le Valaisan Vincent Sierro (Al-Shahab, Arabie Saoudite) aurait lui aussi été évincé. Le Genevois de Burnley (Premier League) Zeki Amdouni ferait en revanche partie du cadre, sous réserve de confirmation.

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