Anthony Duro espérait que la proximité du MetLife Stadium avec la ville du New Jersey où il vit – bastion du football – lui permettrait d'assister à des matches de la Coupe du monde 2026. Mais le prix astronomique des billets l'en empêche.

Les riverains du stade du New Jersey estiment que le prix des billets pour la Coupe du monde est trop élevé (photo d’illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Ce jeune homme de 20 ans fait partie des nombreux habitants de la banlieue industrielle de Kearny, fière de son surnom de «Soccer Town USA» («la ville du foot aux Etats-Unis»), qui se retrouvent exclus du Mondial 2026, vivement critiqué pour ses tarifs exorbitants.

«C'est rageant, parce que ce serait bien de pouvoir voir jouer une équipe ici, surtout en habitant aussi près du stade» qui accueillera notamment la finale, raconte Anthony Duro à l'AFP, sur un terrain de football coincé entre une casse et des entrepôts, à quelque 18 kilomètres de New York.

Initialement, les billets standard (catégorie 3) pour la finale allaient de 2790 à 4185 dollars. Sur le marché de la revente, ils atteignent désormais près de 11'000 dollars. A titre de comparaison, la place la plus chère lors de la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l'Argentine coûtait l'équivalent de 1604 dollars.

Les groupes de supporters ont exprimé leur colère face à ces prix: Football Supporters Europe a qualifié la politique tarifaire de la Coupe du monde de «trahison monumentale». Donald Trump lui-même a déclaré qu'il ne débourserait pas plus de 1000 dollars pour assister au premier match des Etats-Unis.

Anthony Duro, comme d'autres habitants de Kearny, suivra donc le tournoi depuis chez lui – à environ onze kilomètres du MetLife.

Soccer Town USA

Contrairement à l'essentiel des villes américaines où le football est souvent marginal, il est ici le sport roi, notamment grâce aux immigrants écossais et irlandais, venus travailler dans les usines, qui ont introduit le jeu à la fin du XIXe siècle.

Depuis, le centre de formation de Kearny a produit trois joueurs de l'équipe nationale masculine américaine, dont le gardien star des années 90, Tony Meola. Cette ville vallonnée de 40'000 habitants revendique fièrement son rôle dans le développement du sport dans le pays.

«Le football est censé rassembler les gens», juge Sean McDonald, membre du Scots American Club. Mais «avec les prix extravagants et les coûts générés par cette Coupe du monde, l'objectif ne sera pas atteint», ajoute l'homme de 51 ans.

Il se confie à l'AFP depuis un club-house tapissé de souvenirs en tous genres: écharpes frappées de l'inscription «Soccer Town USA» et photo de la légende brésilienne Pelé en compagnie d'un ancien membre du club. «Je crois que beaucoup de gens dans ce quartier qui adoreraient y aller n'en ont tout simplement pas les moyens», insiste-t-il, sur fond de match de Premier League diffusé par la télévision derrière le bar.

Le président de la FIFA Gianni Infantino a justifié ces tarifs en arguant notamment qu'ils étaient adaptés au marché américain, pays accueillant la majorité des rencontres. Il a pris en exemple les lois américaines autorisant la revente de billets à des prix bien supérieurs à leur valeur faciale.

Mais à Kearny, ces arguments n'ont pas convaincu. «Pourquoi est-ce si cher? Parce que c'est aux Etats-Unis? Ça ternit un peu notre image», juge Andrew Pollock, directeur général du Scots American Club. Il voudrait que la FIFA renonce à une partie de ses recettes, attendues à hauteur de 13 milliards de dollars, afin qu'elle subventionne les billets.

Jose Rodrigues, attablé devant une Guinness au bar en boiseries sombres, s'agace aussi du fait que le tournoi soit hors de portée pour sa famille de cinq personnes. «Je ne vais pas payer 1000 dollars pour un billet, ni même 500. Pas question. On n'ira pas», tranche cet agent d'assurance de 54 ans.