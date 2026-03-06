  1. Clients Privés
«Je ne devrais pas dire ça...» Trump déroule le tapis rouge pour Messi et se paie la tête de Biden !

Gregoire Galley

6.3.2026

Donald Trump a accueilli jeudi à la Maison Blanche la superstar argentine Lionel Messi et ses coéquipiers de l'Inter Miami, sacrés pour la première fois champions de MLS en 2025.

Agence France-Presse

06.03.2026, 07:28

Le président américain a salué le succès des joueurs, prenant la parole devant le champion du monde 2022 et son compatriote argentin Javier Mascherano, entraîneur de l'équipe.

Après avoir évoqué la guerre en Iran, le républicain de 79 ans a parlé des années 1970, quand la légende brésilienne Pelé jouait pour le New York Cosmos, attirant alors les projecteurs sur le football aux Etats-Unis.

«Je ne devrais pas dire ça, parce que je suis vieux, mais j'ai regardé Pelé», a lancé le président. Puis, à l'attention de Messi: «Je ne sais pas, vous êtes peut-être meilleur que Pelé. Pelé était pas mal du tout.»

Rassemblés derrière le président, les joueurs ont offert à Donald Trump un maillot rose floqué du numéro 47, en référence au 47e président des Etats-Unis.

Football. La MLS espère profiter de la lumière du Mondial

FootballLa MLS espère profiter de la lumière du Mondial

Biden taclé

Le chef de l'Etat s'est vanté de «pouvoir dire ce qu'aucun autre président n'a pu dire avant: Bienvenue à la Maison Blanche, Lionel», taclant ainsi son prédécesseur Joe Biden, qui avait remis à l'attaquant argentin la Médaille présidentielle de la Liberté en janvier 2025, une cérémonie à laquelle Lionel Messi n'avait pas assisté.

L'Inter Miami, en plus du championnat nord-américain, a remporté en 2025 une rencontre contre le FC Porto en Coupe du monde des clubs (2-1), soit la première victoire d'une équipe nord-américaine contre un club européen dans une compétition officielle.

Des succès rendus possibles «grâce à Lionel Messi, mais aussi grâce à ces hommes debout derrière vous qui ont changé la culture du football aux Etats-Unis pour toujours», a salué le dirigeant de l'équipe, Jorge Mas, en s'adressant à Donald Trump. Les Etats-Unis accueilleront cette année la Coupe du monde de football, aux côtés du Canada et du Mexique.

Coupe du monde 2026. Un tournoi hors normes percuté par l’imprévisible Donald Trump

Coupe du monde 2026Un tournoi hors normes percuté par l’imprévisible Donald Trump

