  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

L’Iran au Mondial 2026 ? Trump : «Je ne pense vraiment pas que la présence des joueurs soit appropriée»

ATS

12.3.2026 - 17:51

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi que l'équipe d'Iran de football ne devrait pas participer au Mondial 2026 cet été pour sa propre «sécurité». Auparavant, les autorités sportives iraniennes ont remis en question leur présence en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Donald Trump a affirmé jeudi que l'équipe d'Iran de football ne devrait pas participer au Mondial 2026 cet été pour sa propre «sécurité».
Donald Trump a affirmé jeudi que l'équipe d'Iran de football ne devrait pas participer au Mondial 2026 cet été pour sa propre «sécurité».
ats

Keystone-SDA

12.03.2026, 17:51

«L'équipe nationale d'Iran est la bienvenue à la Coupe du monde mais je ne pense vraiment pas que (l)a présence (des joueurs) soit appropriée, pour leur propre vie et sécurité», a déclaré M. Trump sur son réseau Truth Social. Le patron de la FIFA Gianni Infantino avait assuré mercredi que Donald Trump lui avait promis, lors d'un entretien la veille à Washington, d'accueillir la sélection iranienne au Mondial (11 juin-19 juillet).

Selon Gianni Infantino. Donald Trump fait une promesse à l’Iran pour la Coupe du monde

Selon Gianni InfantinoDonald Trump fait une promesse à l’Iran pour la Coupe du monde

Trois rencontres prévues sur sol américain

Plus tôt, le ministre des sports iranien Ahmad Doyanmali avait en revanche estimé que «compte tenu» des frappes israélo-américaines sur son pays depuis le 28 février, les conditions de sécurité entourant la «Team Melli» n'étaient pas réunies pour une participation à la compétition. L'Iran doit disputer ses trois matches du groupe G contre la Belgique, l'Egypte et la Nouvelle-Zélande sur le sol américain (deux rencontres à Los Angeles et une à Seattle) et son camp de base durant le tournoi est censé être situé à Tucson (Arizona).

Les Etats-Unis et Israël ont lancé le 28 février une vaste offensive aérienne sur l'Iran, décapitant dans les premières heures la direction politico-militaire de la République islamique en tuant dans une frappe son guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Le conflit s'est étendu lorsque l'Iran a lancé en représailles des missiles et des drones sur Israël et les Etats du Golfe, bloquant également le détroit stratégique d'Ormuz.

Mojtaba Khamenei, qui a succédé le 8 mars comme guide suprême iranien à son père, a promis jeudi, dans son premier message depuis sa désignation, de venger les victimes de la guerre.

«Où est-il?». Blessé et caché, le nouveau guide suprême iranien reste introuvable

«Où est-il?»Blessé et caché, le nouveau guide suprême iranien reste introuvable

Les plus lus

Pour Trump, le pétrole rapporte… mais stopper l’Iran passe avant
Testostérone : pourquoi de plus en plus de femmes s’y intéressent
«C'est vraiment la jungle pour le moment» - Max Verstappen fulmine
Le nouveau guide suprême promet la «vengeance»
12 personnes touchées, 2 décès : des charcuteries pointées du doigt
Images impressionnantes : 2 pétroliers attaqués au large de l'Irak