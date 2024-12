Le Los Angeles Galaxy a conquis samedi un sixième titre record en MLS. La franchise californienne a battu les New York Red Bulls 2-1 lors de la finale du championnat nord-américain, à Los Angeles.

Deux buts tombés très rapidement de Joseph Paintsil (9e) et Dejan Joveljic (13e) face à une réalisation de Sean Nealis (28e) ont offert au Galaxy son premier titre depuis 2014, résultat d'une transformation spectaculaire. L'an dernier, le Galaxy avait terminé avant-dernier de la Conférence Ouest et été privé de play-off.

Face au boycott des fans et à un certain déclin local avec la montée en puissance du Los Angeles FC, le Galaxy avait entamé son rebond en nommant un nouveau manager, Will Kuntz, en mai 2023. Alors qu'il avait souvent accueilli des stars en déclin (Beckham, Gerrard, Ibrahimovic), le Galaxy a commencé la partie sans joueur de renom sur la pelouse, avant la rentrée de Marco Reus à la 75e minute.

L'entraîneur Greg Vanney a ainsi conquis son premier titre après avoir perdu trois finales avec le Galaxy en tant que joueur (1996, 1999, 2001). Son club avait pris la 2e place de la Conférence Ouest en saison régulière, avant de battre Colorado, Minnesota et les Seattle Sounders de Stefan Frei au fil des tours.

